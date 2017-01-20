Арсен Венгер: Мне не нужен Пайет

Ранее футболист заявлял, что если лондонский клуб не продаст его, он специально порвет крестообразные связки. 29-летний француз забил два мяча и отдал 9 передач в 18 встречах текущего сезона чемпионата Англии.

— Я ценю его талант, он хороший игрок, но Пайет мне не нужен, — цитирует BBC Венгера. — В моей команде много креативных игроков. Жду, что зимнее трансферное окно будет тихим. В «Арсенале» хороший состав, где каждый может выйти на поле и усилить игру.