Обамейянг: В «Баварии» я никогда в жизни играть не буду

Им оказалась мюнхенская «Бавария».



«Будущее предсказать не может никто. Сейчас я играю за “Боруссию” и счастлив в этом клубе. Но я не могу сказать, что буду здесь ещё два, пять или десять лет. Возможно, в июне появится клуб, который договорится с “Боруссией”, и я уйду. Однако в данный момент я действительно об этом не думаю, концентрируясь лишь на работе в “Боруссии” и сборной Габона. А вот в “Баварии” я никогда в жизни играть не буду», — приводит слова Обамейянга Bild.