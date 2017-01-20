Обамейянг: В «Баварии» я никогда в жизни играть не буду
Нападающий дортмундской «Боруссии»
Пьер-Эмерик Обамейянг назвал клуб, в котором он никогда не будет играть.
Им оказалась мюнхенская «Бавария».
«Будущее предсказать не может никто. Сейчас я играю за “Боруссию” и счастлив в этом клубе. Но я не могу сказать, что буду здесь ещё два, пять или десять лет. Возможно, в июне появится клуб, который договорится с “Боруссией”, и я уйду. Однако в данный момент я действительно об этом не думаю, концентрируясь лишь на работе в “Боруссии” и сборной Габона. А вот в “Баварии” я никогда в жизни играть не буду», — приводит слова Обамейянга Bild.
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