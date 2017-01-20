«Милан» заплатит за аренду Деулофеу € 500 тыс., с опцией выкупа за € 18 млн

Россонери сделали последнее предложение по трансферу Херарда Деулофеу и ждут ответа от английского клуба.



Football Italia сообщает, что итальянцы готовы арендовать 22-летнего испанца с последующим правом выкупа. Аренда обойдётся «Милану» в € 500 тыс., а опция выкупа составит € 18 млн.



Деулофеу готов к переходу в «Милан» и уже отклонил предложения от «Вольфсбурга» и «Аякса».