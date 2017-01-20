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20 января 2017, 11:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Милан» заплатит за аренду Деулофеу € 500 тыс., с опцией выкупа за € 18 млн

Стали известны финансовые подробности вероятной сделки между «Миланом» и «Эвертоном».

Россонери сделали последнее предложение по трансферу Херарда Деулофеу и ждут ответа от английского клуба.

Football Italia сообщает, что итальянцы готовы арендовать 22-летнего испанца с последующим правом выкупа. Аренда обойдётся «Милану» в € 500 тыс., а опция выкупа составит € 18 млн.

Деулофеу готов к переходу в «Милан» и уже отклонил предложения от «Вольфсбурга» и «Аякса».

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