Власти Китая будут контролировать высокие расходы на трансферы легионеров

Как сообщает официальный сайт Китайской футбольной ассоциации, организация создаст специальный фонд, куда будут поступать проценты с дорогих трансферов.



Средства будут впоследствии потрачены на подготовку местных молодых футболистов. Также отмечается, что китайская Суперлига установит пропорцию по зарплатам игроков от общей суммы расходов. Те команды, которые окажутся за чертой, должны будут провести корректировки.



Ранее стало известно, что руководство Китайской футбольной ассоциации официально ужесточило лимит на легионеров. Начиная с 2017 года китайские команды смогут выпускать на поле не более трёх легионеров. В прошлом сезоне одновременно на поле разрешалось находиться четырём иностранным футболистам, а в заявку было разрешено включать пять легионеров.