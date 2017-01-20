«Барселона» заинтересовалась полузащитником «Боруссии» М Дахудом

Согласно информации источника, в каталонском клубе не исключают, что летом его ряды покинет полузащитник Иван Ракитич. В связи с этим Дахуда рассматривают как замену хорватскому футболисту. Кроме того, испанскому гранду небезынтересен и полузащитник «Марселя» Максим Лопес.



По итогам 16 туров чемпионата Германии Дахуд принял участие в 11 матчах, став автором 1 гола и 1 результативной передачи.