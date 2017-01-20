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20 января 2017, 11:06 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барселона» заинтересовалась полузащитником «Боруссии» М Дахудом

«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику мёнхенгладбахской «Боруссии» Махмуду Дахуду, сообщает AS.

Согласно информации источника, в каталонском клубе не исключают, что летом его ряды покинет полузащитник Иван Ракитич. В связи с этим Дахуда рассматривают как замену хорватскому футболисту. Кроме того, испанскому гранду небезынтересен и полузащитник «Марселя» Максим Лопес.

По итогам 16 туров чемпионата Германии Дахуд принял участие в 11 матчах, став автором 1 гола и 1 результативной передачи.

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