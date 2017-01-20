«Бавария» готовится к пятому подряд пивному душу

СТАНЕТ МЮЛЛЕР ПРЕЖНИМ?

До зимней паузы Томас Мюллер провел в бундеслиге лишь жалкий один гол. Для сравнения: в прошлом сезоне после 16 туров — 13. Похоже, кризис одного из героев победного для немцев ЧМ-2014 начался с незабитого 3 мая пенальти в полуфинале Лиги чемпионов «Атлетико». Потом был безголевой для него Euro-2016. Возможно, в нынешней «Баварии» Анчелотти проблемы Мюллера в том, что он чаще всего действует на не очень удобных для себя позициях. При системе 4−3−3 был, например, крайним форвардом. Хотя удачнее играет вторым нападающим — сразу за центрфорвардом Левандовски. Когда «Бавария» перешла на 4−2−3−1, то в центре за поляком оказался больше востребован не нападающий, а полузащитник — хоть и атакующий. Речь о Тиагу Алькантара, который перед Рождеством выглядел очень сильно: в последних 5 матчах бундеслиги — по 2 гола и результативных передачи. Дошло до того, что Мюллер в декабрьском ключевом матче с «Лейпцигом» всю игру просидел в запасе. Однако на сборе в Катаре Тиагу Алькантара серьезно повредил мышцу бедра и выбыл на месяц. Его участие во встрече 1/8 финала Лиги чемпионов 15 февраля с «Арсеналом» под большим вопросом. В этой ситуации без Мюллера точно не обойтись. Тем более что он специалист по канонирам — в предыдущих 6 матчах забил им четыре раза. И вообще всегда, когда Томас посылает мяч в сетку «Арсенала», мюнхенцы выигрывают. Может быть, после зимней паузы в отсутствие конкурента он, наконец, вновь обретет себя? Баварцам это нужно позарез: все понимают — только с Мюллером в боевой форме реальна желанная победа в Лиге чемпионов.

СКОЛЬКО МАТЧЕЙ СЫГРАЕТ РОББЕН?

На днях мюнхенцы объявили, что Арьен Роббен продлил контракт еще на год — до лета 2018-го. Болельщики торжествуют, хотя голландец в нынешнем сезоне по причине разных болячек из 25 официальных матчей провел за клуб лишь 14. В предыдущем сезоне квота оказалась еще ниже — 22 встречи из 53 возможных. Но это Роббен, о котором с полным основанием можно сказать: играет редко, да метко. Перейдя в 2009-м из «Реала», голландец в 152 матчах бундеслиги забил 82 раза, сделал 50 голевых передач. Его победный мяч в финале Лиги чемпионов-2013 дортмундцам в Мюнхене точно никогда не забудут. Роббен именно тот, кто в схватке равных может, как говорится, сделать разницу. Да, «хрустальный», но зато виртуоз, профи до мозга костей. И не помышляет о Китае, где зарабатывал бы в несколько раз больше. Чем чаще будет он выходить в баварской форме, тем выше вероятность не только мюнхенских побед, но и футбольных спектаклей. Важно, что продлил (тоже до 2018-го) контракт и Рибери. Так что «Роббери» себя еще покажут.

КТО ПОДМЕНИТ ОБАМЕЯНГА?

В начале второго части немецкого первенства неподражаемый габонец (в 15 матчах бундеслиги 16 голов) будет выступать в Кубке Африки. Его сменщик в дортмундской «Боруссии» Рамос почти наверняка вот-вот уйдет. Значит, желто-черным нужен еще один форвард? Как писали в Германии, дортмундцы проявляли интерес к Смолову. Однако, судя по всему, к этой теме «Боруссия», если и вернется, то не раньше лета. А после зимней паузы тренер Томас Тухель место в центре атаки, скорее всего, доверит Шюррле. Возможен и вариант, когда впереди будет Ройс. Этот футболист для «Боруссии» невероятно важен: в 6 официальных матчах провел 4 мяча и сделал 5 голевых пасов. Почему только 6 игр? Потому, что полгода залечивал травму. Его смело можно назвать вторым Роббеном — с лета 2012 года, когда пришел в Дортмунд, восстанавливался после различных болячек 460 дней. Сейчас, слава богу, здоров. А это значит, что желто-черные в атаке будут еще более непредсказуемыми. Когда же вернется Обамеянг и залечит повреждение Дембеле (19-летнего дриблера считают открытием сезона, Зидан в опросе, определявшем лучшего французского игрока, поставил его выше Погба), сдержать «Боруссию» уж точно будет крайне непросто. Если идущие нынче шестыми дортмундцы в итоге не поднимутся в зону Лиги чемпионов, это будет огромная неожиданность.

ЧТО ОЖИДАЕТ ДЕРЗКИЙ «ЛЕЙПЦИГ»?

Сенсационный новичок высшего немецкого света, отстающий от матерой «Баварии» лишь на три очка, в первом матче на зимнем сборе в Португалии был разорван «Аяксом» — 1:5. А вернувшись домой, на своем стадионе не оставил камня на камне от «Рейнджерс» — 4:0. Как оценить состояние «Лейпцига»? Точно не по провалу с голландцами — подопечные тренера Хазенхюттля играли на фоне больших тренировочных нагрузок, им явно не хватало свежести. «Аякс» же за неделю до возобновления первенства Голландии был в соку. Против шотландцев вышел совсем другой «Лейпциг». Правда, тоже не тот, что увидим в ближайшее время. Увы, на старте второй части бундеслиги он будет слабее, ведь за удаление в 16-м туре с «Баварией» на 3 матча дисквалифицирован Форсберг — лучший по версии Kicker атакующий полузащитник немецкого чемпионата до Нового года. Заметим, на счету шведа больше всех в бундеслиге голевых передач — 9. Для «Лейпцига» этот игрок незаменим — генерирует идеи, распределяет мячи, задает ритм. Не до конца ясна ситуация с хавбеком защитного плана Кейтой — опять-таки лучшим в Kicker в своем амплуа. Его преследуют травмы, против «Рейнджерс» отыграл лишь 37 минут. Выйдет ли на газон в субботу против франкфуртского «Айнтрахта»? Если да, то в каком состоянии? Вообще «Лейпцигу» будет точно труднее, чем прежде — он уже засветился, все против него будут грызть на поле траву. Вспоминается «Хоффенхайм» сезона-2008/09 — новичок под началом тренера Рангника (работающего нынче в «Лейпциге» спортивным директором) выиграл первый круг, но после второго скатился на 7-е место. Не ждет ли нечто подобное нынешнего дебютанта? Хотя «деревенский» опыт Рангника «Лейпцигу» очень может пригодиться.

КОГДА ПРОИГРАЕТ «ХОФФЕНХАЙМ»?

В пятерке ведущих европейских национальных первенств без поражений сейчас только «Хоффенхайм» (6 побед, 10 ничьих — 5 место в турнирной таблице). А ведь гостил на полях «Баварии» (1:1), «Байера» (3:0), принимал «Лейпциг» и дортмунцев (оба матча 2:2). Главный архитектор «деревенской крепости» — 29-летний Юлиан Нагельсманн, строящий команду с февраля 2016-го. В прошлом сезоне спас ее от вылета, в нынешнем — сделал непробиваемой. Пока, конечно… Говорят, тренер уже «на карандаше» у многих больших клубов. Почти та же траектория у его коллеги из франкфуртского «Айнтрахта» Нико Ковача — в мае в переходных схватках с «Нюрнбергом» удержал команду в высшем дивизионе, а сейчас вывел на 4-е «лигочемпионское» место. Еще одно откровение — взобравшаяся на третью ступеньку «Герта». Тут главная фигура капитан Ибишевич — не только забивает, но и во многом помогает тренеру Дардаи. Удержат ли места под немецким солнцем эти клубы, от которых не очень-то ждали подобной прыти? Атака на их позиции обещает быть отчаянной. О дортмундцах уже говорили. Но есть еще неожиданно провалившийся на 9 место «Байер», не проигрывавший пока, между прочим, в нынешней Лиге чемпионов. В команду вернулись травмированные ранее Беллараби с Л. Бендером, и она смотрит только наверх. Как и «Шальке», у которого после травм Хюнтелара, Эмболо и ди Санто проблемы в атаке. Удастся ли решить?

А вот в серьезную интригу в борьбе за чемпионство не верится. Пусть «Лейпциг» и недалеко, но «Баварии» он не ровня — вспомним 0:3 на «Альянц-Арене». К тому же команды Анчелотти во второй половине сезона всегда сильнее. Так что, думается, в мае мюнхенцы на глазах у всех снова примут пивной душ — в рекордный пятый раз подряд.