Энрике Сересо: Гризманн еще долго будет игроком «Атлетико»

Ранее сообщалось, что в подписании контракта с игроком заинтересован «Манчестер Юнайтед», который готов заплатить за переход форварда 100 миллионов евро.

— Не знаю об интересе «Манчестер Юнайтед» к Гризманну, — приводит Goal.com слова Сересо. — Но могу заверить, что он еще долго будет игроком «Атлетико».