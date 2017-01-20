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20 января 2017, 10:47 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Энрике Сересо: Гризманн еще долго будет игроком «Атлетико»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо уверен, что нападающий Антуан Грзманн не сменит клубную прописку в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в подписании контракта с игроком заинтересован «Манчестер Юнайтед», который готов заплатить за переход форварда 100 миллионов евро.

— Не знаю об интересе «Манчестер Юнайтед» к Гризманну, — приводит Goal.com слова Сересо. — Но могу заверить, что он еще долго будет игроком «Атлетико».

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