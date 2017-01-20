«Лион» заплатил за Депая 16,5 миллиона евро, не считая бонусов

22-летний голландец обойдется французскому клубу в 16,5 миллиона евро плюс 8 миллионов евро в виде бонусов.

— Это похоже на сон, потому что Депай точно соответствует тому, какого игрока мы искали, — цитирует RMC Оласа. — Кроме того, у него есть определенный настрой. На данный момент, мы достигли принципиальной договоренности, но нам все еще нужно уладить все детали контракта, потому что есть достаточное количество бонусов. Этот трансфер будет нам стоить около 16,5 миллиона евро плюс 8 миллионов в виде бонусов. Это большие инвестиции. «МЮ» купил его у ПСВ за 34 миллиона плюс 8 миллионов бонусов. Думаю, что в течение 48 часов трансфер будет осуществлен.