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20 января 2017, 10:21 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Челси» отказался продавать «Борнмуту» Беговича за £ 10 млн

Вратарь «Челси» Асмир Бегович заинтересовал «Борнмут», который предлагал за 29-летнего футболиста £ 10 млн, однако руководство лондонского клуба ответило отказом.

Как сообщает The Telegraph, ожидается, что переговоры по данному трансферу будут продолжены.

В нынешнем сезоне боснийский игрок провёл лишь четыре матча — три в Кубке лиги и один в Кубке Англии, поэтому не против сменить команду.

Отметим, что Бегович уже выступал за «Борнмут» в 2007 году на правах аренды.

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