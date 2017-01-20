«Челси» отказался продавать «Борнмуту» Беговича за £ 10 млн
Вратарь «Челси» Асмир Бегович заинтересовал «Борнмут», который предлагал за 29-летнего футболиста £ 10 млн, однако руководство лондонского клуба ответило отказом.
Как сообщает The Telegraph, ожидается, что переговоры по данному трансферу будут продолжены.
В нынешнем сезоне боснийский игрок провёл лишь четыре матча — три в Кубке лиги и один в Кубке Англии, поэтому не против сменить команду.
Отметим, что Бегович уже выступал за «Борнмут» в 2007 году на правах аренды.
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