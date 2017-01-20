«Челси» отказался продавать «Борнмуту» Беговича за £ 10 млн

Как сообщает The Telegraph, ожидается, что переговоры по данному трансферу будут продолжены.



В нынешнем сезоне боснийский игрок провёл лишь четыре матча — три в Кубке лиги и один в Кубке Англии, поэтому не против сменить команду.



Отметим, что Бегович уже выступал за «Борнмут» в 2007 году на правах аренды.