Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28490916/
20 января 2017, 10:19 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Украинский форвард на просмотре в «Атырау»

По информации Sports.kz, тренерский штаб «Атырау» просматривает в данный момент на сборе в Турции украинского нападающего Владимира Лысенко.

По информации Sports.kz тренерский штаб <span class=error>Атырау</span> просматривает в данный момент на сборе в Турции украинского нападающего Владимира <span class=error>Лысенко</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

28-летний форвард, являющийся воспитанником киевского футбола, выступал прежде за клубы из столицы Украины «Динамо» и «Арсенал», после защищал цвета харьковского «Металлиста», «Волыни», «Кривбасса», «Говерлы», «Севастополя». С 2014 года играл за донецкий «Олимпик» (в чемпионате Украины-2016/2017 — 11 матчей, 2 гола).

Владимир Лысенко отличился забитым мячом во вчерашнем контрольном матче «Атырау» с азербайджанским «Сумгаитом».

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
20 января

Юбэнк-младший решил открыть людям правду про Головкина

Юрий Тарантин: «Головкин будет интересен публике не только с нулем в графе поражений»

«Кайрат» со счетом 3:0 разгромил «Оренбург»