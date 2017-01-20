Украинский форвард на просмотре в «Атырау»

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28-летний форвард, являющийся воспитанником киевского футбола, выступал прежде за клубы из столицы Украины «Динамо» и «Арсенал», после защищал цвета харьковского «Металлиста», «Волыни», «Кривбасса», «Говерлы», «Севастополя». С 2014 года играл за донецкий «Олимпик» (в чемпионате Украины-2016/2017 — 11 матчей, 2 гола).



Владимир Лысенко отличился забитым мячом во вчерашнем контрольном матче «Атырау» с азербайджанским «Сумгаитом».