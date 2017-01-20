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20 января 2017, 10:18 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Неизвестные бросили в машину Пайета кирпич

Полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайет стал жертвой вандалов.

Как сообщает Daily Mail, неизвестные бросили в дорогой автомобиль 29-летнего француза кирпич, разбив лобовое стекло. Полиция подозревает в этом фанатов «молотобойцев», которые недовольны решением футболиста покинуть команду и вернуться в «Марсель».

Напомним, на этой неделе главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич заявил, что Димитри Пайет больше не хочет играть за команду, несмотря на продленный недавно контракт до 2021 года. Тем не менее, специалист надеется, что игрок все же образумится и останется в стане «молотобойцев».

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