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20 января 2017, 10:17 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ильяраменди: Если бы Месси играл не в футболке «Барселоны», его бы удалили

Полузащитник «Реала Сосьедад» Асьер Ильяраменди считает, что главный арбитр первого матча четвертьфинала Кубка Испании с «Барселоной» (0:1) Хосе Луис Гонсалес допустил по ходу игры грубые ошибки, передаёт Marca.

По мнению Ильраменди, Гонсалес должен был удалить с поля нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси. На своей странице в «твиттере» Ильраменди написал: «То же самое, опять то же самое». После этого он сказал: «Я написал в “твиттере” то, что думал. Если бы Месси играл не в футболке “Барселоны”, его бы удалили с поля. Он не позволил мне разыграть мяч. В чемпионате Испании в матче с ними нас тоже засудили, и мы уже устали от этого».

Ильяраменди имел в виду один из эпизодов игры, когда он хотел быстро разыграть мяч со штрафного, а Месси не позволил ему сделать это, стоя близко к мячу. После этого Ильяраменди требовал жёлтой карточки для аргентинца. Месси к тому моменту в этой игре уже был предупреждён жёлтой карточкой.

В ноябре «Реал Сосьедад» встречался с «Барселоной» в домашнем матче 13-го тура Примеры и завершил встречу ничьей со счётом 1:1.

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