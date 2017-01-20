Ильяраменди: Если бы Месси играл не в футболке «Барселоны», его бы удалили

По мнению Ильраменди, Гонсалес должен был удалить с поля нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси. На своей странице в «твиттере» Ильраменди написал: «То же самое, опять то же самое». После этого он сказал: «Я написал в “твиттере” то, что думал. Если бы Месси играл не в футболке “Барселоны”, его бы удалили с поля. Он не позволил мне разыграть мяч. В чемпионате Испании в матче с ними нас тоже засудили, и мы уже устали от этого».



Ильяраменди имел в виду один из эпизодов игры, когда он хотел быстро разыграть мяч со штрафного, а Месси не позволил ему сделать это, стоя близко к мячу. После этого Ильяраменди требовал жёлтой карточки для аргентинца. Месси к тому моменту в этой игре уже был предупреждён жёлтой карточкой.



В ноябре «Реал Сосьедад» встречался с «Барселоной» в домашнем матче 13-го тура Примеры и завершил встречу ничьей со счётом 1:1.