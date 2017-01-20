Ильяраменди: Если бы Месси играл не в футболке «Барселоны», его бы удалили
Полузащитник «Реала Сосьедад» Асьер Ильяраменди считает, что главный арбитр первого матча четвертьфинала Кубка Испании с «Барселоной» (0:1) Хосе Луис Гонсалес допустил по ходу игры грубые ошибки, передаёт Marca.
По мнению Ильраменди, Гонсалес должен был удалить с поля нападающего
Ильяраменди имел в виду один из эпизодов игры, когда он хотел быстро разыграть мяч со штрафного, а Месси не позволил ему сделать это, стоя близко к мячу. После этого Ильяраменди требовал жёлтой карточки для аргентинца. Месси к тому моменту в этой игре уже был предупреждён жёлтой карточкой.
В ноябре «Реал Сосьедад» встречался с «Барселоной» в домашнем матче 13-го тура Примеры и завершил встречу ничьей со счётом 1:1.
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