Иван Ракитич: Энрике не должен мне ничего объяснять, мне не 15 лет

Ранее сообщалось, что в подписании контракта с игроком, который в последний раз выходил на поле в основном составе в матче 14-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (1:1), заинтересован «Манчестер Сити».

— Энрике не должен мне ничего объяснять, мне не 15 лет. Мне необходимо каждый день работать в поте лица, — приводит Marca слова Ракитича. — Я целиком доверяю ему и хочу играть в «Барселоне» на протяжении долгих лет.