Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28490659/
20 января 2017, 10:15 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Иван Ракитич: Энрике не должен мне ничего объяснять, мне не 15 лет

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич опроверг информацию о том, что в ближайшее время может сменить клубную прописку.

Ранее сообщалось, что в подписании контракта с игроком, который в последний раз выходил на поле в основном составе в матче 14-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (1:1), заинтересован «Манчестер Сити».

— Энрике не должен мне ничего объяснять, мне не 15 лет. Мне необходимо каждый день работать в поте лица, — приводит Marca слова Ракитича. — Я целиком доверяю ему и хочу играть в «Барселоне» на протяжении долгих лет.

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Ильяраменди: Если бы Месси играл не в футболке «Барселоны», его бы удалили

Полузащитник «Реала Сосьедад» Асьер Ильяраменди считает, что главный арбитр первого матча четвертьфинала Кубка Испании с «Барселоной» (0:1) Хосе Луис Гонсалес допустил по ходу игры грубые ошибки, передаёт Marca.
Еще 7 новостей  Все новости
19 января

"Ты – алчная дрянь!". За что фанаты топчут футболку "убийцы" Криштиану

"Предали Папу". Почему Федотов был обречен в "Спартаке"

Очередное подтверждение, что Месси - инопланетянин