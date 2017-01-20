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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28490356/
20 января 2017, 10:06 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ривер Плейт» намерен предложить работу экс-форварду «Спартака» Кавенаги

Бывший нападающий московского «Спартака» Фернандо Кавенаги может перейти на работу в «Ривер Плейт», сообщает La Página Millonaria.

Согласно информации источника, руководство аргентинского гранда намерено организовать прощальный матч Кавенаги, после чего предложит ему работу в клубе.

Кавенаги защищал цвета «Спартака» с 2004 по 2007 год. За «Ривер Плейт» он играл с 2001 по 2004, с 2011 по 2012 и с 2014 по 2015 год. В составе аргентинской команды выигрывал в том числе чемпионат Аргентины и Кубок Либертадорес. Кроме того, он выступал за «Бордо», «Вильярреал» и «Мальорку». Последним местом работы Кавенаги был кипрский АПОЭЛ.
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