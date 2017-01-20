«Тобол» продлил отношения с Джалиловым

Рауль Джалилов с 2014 года выступает за «Тобол». При этом был годичный перерыв, когда воспитанник кыргызстанского футбола уходил в темиртаускую команду «Булат АМТ», а затем вернулся в «Тобол».



В сезоне 2016 года Джалилов работал на два фронта. Он успел участвовать в 19 матчах чемпионата за основную команду, забил 2 гола и сделал 11 ударов по воротам за 795 минут. При этом внес значительный вклад в дела «Тобол U21». В 6 играх молодежки он голами может и не отметился, но безусловно задавал тон игре и стал автором большого числа голевых передач.