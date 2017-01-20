Иньеста получил травму и может пропустить матч с «Эйбаром»
Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста пройдёт медицинское обследование после первого матча четвертьфинала Кубка Испании с «Реалом Сосьедад», сообщает Mundo Deportivo.
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Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике был вынужден заменить футболиста после первого тайма вследствие проблем в области икроножной мышцы левой ноги. У Иньесты нет серьёзной травмы, однако медицинское обследование необходимо, чтобы понять, сможет ли игрок принять участие в гостевом матче 19-го тура Примеры с «Эйбаром». Эта игра состоится 22 января.
«Барселона» одержала победу над «Реалом Сосьедад» со счётом 1:0. Ответная встреча между этими командами состоится 26 января.
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