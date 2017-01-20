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20 января 2017, 9:58 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Кыран» переиграл азербайджанский «Сабаил»

Шымкентский «Кыран» на сборе в Турции сыграл товарищеский матч с новым азербайджанским клубом «Сабилом», выступающим во втором дивизионе первенства этой страны, сообщает Sports.kz со ссылкой на Azerisport.com.

<span class=error>Шымкентский</span> <span class=error>Кыран</span> на сборе в Турции сыграл товарищеский матч с новым азербайджанским клубом <span class=error>Сабилом</span> выступающим во втором дивизионе первенства этой страны сообщает Sports.kz со ссылкой на Azerisport.com. Увеличить
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По итогам первой половины азербайджанцы вели со счетом 2:1, однако во второй казахстанцы провели три гола. Победа «Кырана» — 4:2.

Напомним, ранее «Кыран» уступил другому клубу из Азербайджана «Шамкиру» — 1:2.

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