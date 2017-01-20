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20 января 2017, 9:57 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Главный тренер «Реала Сосьедад»: Нам противостояла очень сильная «Барселона»

Наставник «Реала Сосьедад» Эусебио Сакристан проанализировал первый матч четвертьфинала Кубка Испании с «Барселоной».

Играя на своём поле, баскская команда потерпела поражение со счётом 0:1.

«Мои футболисты выложились полностью и много работали на поле. Однако верно и то, что мы не контролировали ход игры и не создавали голевых моментов. Нам противостояла очень сильная “Барселона”, продемонстрировавшая интенсивную игру. Oднако у нас большие надежды в связи с этим турниром, и мы будем бороться до конца», — приводит слова Сакристана Marca.

Вторая игра между «Барселоной» и «Реалом Сосьедад» состоится 26 января.

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