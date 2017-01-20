Кин: Тут же отправлюсь в Китай, если предложат столько же, сколько Диего Косте

«Если бы мне дали столько же, сколько предложили Диего Косте, я отправился бы туда прямо сейчас», — пошутил Кин в интервью talkSPORT.



На прошлой неделе сообщалось, что китайский клуб предложил Диего Косте контракт с зарплатой € 35 млн в год.



«Послушайте, на самом деле игроку очень трудно принять решение, если ему поступает такое предложение. Это просто сумасшедшие деньги. Наверняка Диего Коста задумывается, что за год в Китае он мог бы заработать приличную сумму, а затем вернуться в европейский футбол», — заключил Кин.