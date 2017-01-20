Загримированный Ривалдо удивил болельщиков «Барселоны» своим мастерством

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Для сохранения анонимности 44-летний бразилец нацепил накладные волосы, бороду и нос, сообщает Tengrinews.kz.

Команда Ривалдо одержала победу 2:1, а сам бывший форвард сборной Бразилии, выступавший под псевдонимом Роберто да Силва, был признан лучшим игроком встречи. Когда никому не известный футболист странной внешности разоблачился, удивлению других участников не было предела.

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Чемпион мира-2002 в составе сборной Бразилии выступал за «Барселону» в 1997—2002 годах. В составе каталонского клуба Ривалдо стал двукратным чемпионом Испании, обладателем Кубка Испании, обладателем Суперкубка. В 1999 году он получил «Золотой мяч».