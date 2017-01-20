Источник: Перес намерен продать Роналду до завершения контракта

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Действующий контракт 31-летнего футболиста с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.



Испанское издание утверждает, что Перес хотел бы продать Роналду по окончании сезона-2018/19. Источник предполагает, что в 2019 году Криштиану переберётся в Азию, где получит привлекательный контракт, а на закате карьеры поиграет в MLS.