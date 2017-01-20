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20 января 2017, 9:35 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Источник: Перес намерен продать Роналду до завершения контракта

Президент «Реала» Флорентино Перес рассчитывает продать нападающего Криштиану Роналду до того, как истечёт срок контракта португальского футболиста, сообщает Don Balon.

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Действующий контракт 31-летнего футболиста с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

Испанское издание утверждает, что Перес хотел бы продать Роналду по окончании сезона-2018/19. Источник предполагает, что в 2019 году Криштиану переберётся в Азию, где получит привлекательный контракт, а на закате карьеры поиграет в MLS.

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