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20 января 2017, 9:32 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Дибала готов продлить контракт с «Ювентусом»

«Ювентус» близок к завершению переговоров с аргентинским форвардом команды Пауло Дибалой о новом соглашении.

В Италию прибыл агент 23-летнего аргентинца Пьерпаоло Триуцци, которому осталось согласовать с гендиректором «Ювентуса» Беппе Мароттой последние детали контракта.

Ожидается, что соглашение Дибалы с «Ювентусом» будет продлено до 2021 года. Ранее в услугах нападающего были заинтересованы «Реал» и «Барселона».

Пауло играет за «Ювентус» с 2015 года. Ранее он защищал цвета «Палермо».

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