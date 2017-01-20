Дибала готов продлить контракт с «Ювентусом»

В Италию прибыл агент 23-летнего аргентинца Пьерпаоло Триуцци, которому осталось согласовать с гендиректором «Ювентуса» Беппе Мароттой последние детали контракта.

Ожидается, что соглашение Дибалы с «Ювентусом» будет продлено до 2021 года. Ранее в услугах нападающего были заинтересованы «Реал» и «Барселона».

Пауло играет за «Ювентус» с 2015 года. Ранее он защищал цвета «Палермо».