«Рома» победила «Сампдорию» и вышла в ¼ финала Кубка Италии по футболу

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Голы забили Раджа Наингголан (39-я и 90-я минуты), Эдин Джеко (48) и Стефан Эль-Шаарави (61).

В четвертьфинале 1 февраля команда Лучано Спаллетти сыграет против «Чезены». В других матчах ¼ финала встретятся «Наполи» и «Фиорентина» (24 января), «Ювентус» и «Милан» (25 января), а также «Интер» и «Лацио» (31 января).

Самым титулованным клубом в истории Кубка Италии является «Ювентус», который 11 раз становился обладателем трофея. На счету «Ромы» девять побед в Кубке страны, последняя из которых состоялась в 2008 году.