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20 января 2017, 1:14 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Рома» победила «Сампдорию» и вышла в ¼ финала Кубка Италии по футболу

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. «Рома» крупно обыграла «Сампдорию» со счетом 4:0 в домашнем матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу и вышла в следующий раунд турнира. Таким образом, определились все участники стадии четвертьфинала Кубка Италии сезона-2016/17.

Встреча 1/8 финала состоялась на Олимпийском стадионе в Риме и закончилась крупной победой хозяев. Увеличить
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Голы забили Раджа Наингголан (39-я и 90-я минуты), Эдин Джеко (48) и Стефан Эль-Шаарави (61).

В четвертьфинале 1 февраля команда Лучано Спаллетти сыграет против «Чезены». В других матчах ¼ финала встретятся «Наполи» и «Фиорентина» (24 января), «Ювентус» и «Милан» (25 января), а также «Интер» и «Лацио» (31 января).

Самым титулованным клубом в истории Кубка Италии является «Ювентус», который 11 раз становился обладателем трофея. На счету «Ромы» девять побед в Кубке страны, последняя из которых состоялась в 2008 году.

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