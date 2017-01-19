«Атлетико» разгромил «Эйбар» в первом матче ¼ финала Кубка Испании по футболу
МОСКВА, 19 янв —
Р-Спорт. Мадридский «Атлетико» на своем поле разгромил «Эйбар» в первом матче ¼ финала Кубка Испании по футболу.
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Игра, состоявшаяся в четверг в Мадриде, завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. Голами отметились Антуан Гризманн (28-я минута), Анхель Корреа (60-я) и Кевин Гамейро (67-я).
Ответный матч соперники проведут в Эйбаре 25 января.
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