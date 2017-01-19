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19 января 2017, 23:41 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Атлетико» разгромил «Эйбар» в первом матче ¼ финала Кубка Испании по футболу

МОСКВА, 19 янв — Р-Спорт. Мадридский «Атлетико» на своем поле разгромил «Эйбар» в первом матче ¼ финала Кубка Испании по футболу.

Мадридский <span class=error>Атлетико</span> на своем поле разгромил <span class=error>Эйбар</span> в первом матче ¼ финала Кубка Испании по футболу. Увеличить
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Игра, состоявшаяся в четверг в Мадриде, завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. Голами отметились Антуан Гризманн (28-я минута), Анхель Корреа (60-я) и Кевин Гамейро (67-я).

Ответный матч соперники проведут в Эйбаре 25 января.

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