Янссен отказался переходить из «Тоттенхэма» в «Галатасарай»
Нападающий «Тоттенхэма» Винсент Янссен отказался переходить в «Галатасарай». Агент 22-летнего игрока Патрик ван Дирмен подчеркнул, что его клиент намерен оправдать возложенные на него надежды в Англии.
— «Галатасарай» сделал предложение, но Винсент решил остаться, — цитирует Goal ван Дирмена. — Винсент решил отказаться. Он в полной мере осознает свою ответственность и хочет реализовать себя в «Тоттенхэме». У него долгосрочный контракт с хорошим клубом, в фантастических условиях.
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