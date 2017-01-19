Янссен отказался переходить из «Тоттенхэма» в «Галатасарай»

— «Галатасарай» сделал предложение, но Винсент решил остаться, — цитирует Goal ван Дирмена. — Винсент решил отказаться. Он в полной мере осознает свою ответственность и хочет реализовать себя в «Тоттенхэме». У него долгосрочный контракт с хорошим клубом, в фантастических условиях.