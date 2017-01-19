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19 января 2017, 22:57 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Янссен отказался переходить из «Тоттенхэма» в «Галатасарай»

Нападающий «Тоттенхэма» Винсент Янссен отказался переходить в «Галатасарай». Агент 22-летнего игрока Патрик ван Дирмен подчеркнул, что его клиент намерен оправдать возложенные на него надежды в Англии.

— «Галатасарай» сделал предложение, но Винсент решил остаться, — цитирует Goal ван Дирмена. — Винсент решил отказаться. Он в полной мере осознает свою ответственность и хочет реализовать себя в «Тоттенхэме». У него долгосрочный контракт с хорошим клубом, в фантастических условиях.

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