Пеннант, до последнего времени выступавший в Сингапуре, вернулся в Англию
Бывший полузащитник «Арсенала», «Ливерпуля» и «Сток Сити» Джермейн Пеннант подписал соглашение с клубом «Бери», выступающим в третьем по силе дивизионе чемпионата Англии. Контракт с 34-летним игроком рассчитан до конца сезона, сообщает официальный сайт «Бери».
Пеннант, начинавший свою карьеру в «Ноттс Каунти», выступал за 13 различных клубов. В январе 2016 года хавбек перешёл в сингапурский клуб «Тампинс Роверс».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter