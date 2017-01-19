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19 января 2017, 23:01 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Пеннант, до последнего времени выступавший в Сингапуре, вернулся в Англию

Бывший полузащитник «Арсенала», «Ливерпуля» и «Сток Сити» Джермейн Пеннант подписал соглашение с клубом «Бери», выступающим в третьем по силе дивизионе чемпионата Англии. Контракт с 34-летним игроком рассчитан до конца сезона, сообщает официальный сайт «Бери».

Пеннант, начинавший свою карьеру в «Ноттс Каунти», выступал за 13 различных клубов. В январе 2016 года хавбек перешёл в сингапурский клуб «Тампинс Роверс».
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