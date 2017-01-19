«Шмейхель вливал виски в меня бутылками». Жизнь футбольного психа
История Стига Тёфтинга, в жизни которого были трагедии, бунты, тюрьма, борьба за простой народ и немного футбола.
— Парням стоит нанять воспитателя из детского сада, чтобы прекращать разборки…
Тренировка сборной Дании накануне вылета на азиатский чемпионат мира закончилась раньше положенного, местный футбольный чиновник Джим
Шутить со Стигом Тёфтингом лучше не надо. Спорить — тоже. Когда сборная Дании вылетела из турнира, всей командой решили устроить ужин.
Такие уж нравы. Стиг Тёфтинг родился в рабочем квартале Орхуса, в непримечательной семье: отец, Поуль, был водителем автобуса, утром отрабатывал смену, а вечером напивался, мама, Кирстен, работала медсестрой в стоматологической клинике. Денег не хватало, но и жить старались по правилам. Стига учили тому же. Ребёнком он ненавидел проигрывать, из детства сохранилась видеозапись, где Стиг мухлевал в
С дедушкой и бабушкой Тёфтингу повезло. С дедушкой — потому что он работал на стадионе «Орхуса» и водил Стига на стадион. «Там я познал, что такое фанатизм», — вспоминал Тёфтинг. Они подходили к каждому второму болельщику, болтали о футболе, судействе и жизни. Стига восхищала атмосфера, его мечтой стала футболка «Орхуса». Любимым футболистом — Ким Циглер: «Впервые я увидел его, когда он кинул мяч в голову соперника потому, что тот его нервировал. Многие посчитали это недостойным, а для меня было круто». Циглер получил красную карточку, вместе с ней — своего персонального фаната.
А у бабушки был красивый и главное, большой сад. Можно было водить друзей, чтобы поиграть там в футбол… или, например, в дартс. Однажды поставили мишень, друг кинул свой дротик и побежал выдёргивать из мишени, Стигу не терпелось кинуть тоже. Ага, бросок получился в яблочко. Дротик впился в кожу головы, выдёргивали осторожно.
Ребёнком Стиг часто гостил у бабушки и дедушки — мама задерживалась на работе, папа после смен убегал в таверну, где жаловался на свою жизнь. Иногда — брал ружьё и отправлялся на охоту, Стиг однажды пробовал охотиться с отцом, но шуметь нельзя, а так слишком скучно. Поуль и Кирстен часто ссорились, однажды начали ругаться на обычной весенней прогулке, Кирстен увела сына за собой домой, Поуль побежал к своему автомобилю, достал из багажника шланг от пылесоса, один конец нацепил на выхлопную трубу, второй — засунул в машину. Хотел отравиться газом, но план провалился. Вскоре отмечали день рождения Стига, мама и папа мило беседовали, как ни в чём не бывало…
А потом случился один июльский вечер.
Днём Стиг вышел со своей детской командой в финал Freja Cup, на финал должен был приехать легендарный Зепп Пионтек, изобретший «датский динамит», окрылённый мальчик ехал домой на велосипеде, позвенел звонком — никто не выглядывает из окна. Странно, обычно выглядывают и говорят «Привет». Заходит домой, открывает дверь — и видит лужу крови, в которой лежат отец, мать и охотничья винтовка. Поуль застрелил жену, потом подумал пару часов и застрелился сам. Маленький Стиг ничего не понял, в ужасе поехал к бабушке и сказал: «Там
Но главным ориентиром для Тёфтинга был Джимми Ниссен. Они впервые встретились в 1989-м, незадолго до первого матча Стига на стадионе своей мечты в Орхусе. Тогда Ниссен состоял в байкерской группе «Северная звезда», которая позже станет называться Hell’s Angels и будет наводить ужас на всех вокруг. Джимми предлагал Стигу тоже войти в группу байкеров со своими принципами и взглядами, Стиг отказался — было лень заполнять серьёзные бумаги. Решили просто сдружиться. «Рокерская жизнь производила на меня огромное впечатление, она сулила перемены по сравнению с серой повседневностью», — рассказывал Тёфтинг.
Стиг катался на мотоциклах, постоянно общался с друзьями детства, поигрывал за «Орхус», в 1993-м, спустя три с лишним года после дебюта, впервые сыграл за сборную Дании. За месяц до этого — встретил свою будущую жену, Бетину, в баре «У Сэма». Спустя девять месяцев они стали жить вместе, оформили брак в Гамбурге, куда пригласили Тёфтинга. «Я бы перешёл туда даже за пару бутс и место для ночлега», — вспоминал опорник, уже заслуживший от фанатов прозвище Питбуль. Но Стиг нервничал каждый раз, когда ему давали игровое время — молодой, неопытный, да ещё и на незнакомой позиции правого защитника, он был обречён, — а потом выслушивал от руководства: «Извини, мы нашли другого иностранца». Когда «Гамбург» купил Вальдаса Иванаускаса, Тёфтинга отдали в аренду «Оденсе». Спустя два года Стиг подписал с «Оденсе» полноценный контракт, приехал на матч в родной Орхус на своём автомобиле, а после игры обнаружил на дворниках плакат: «Умри, Иуда!».
Но на Евро-1996 Тёффе поехал игроком «Орхуса», тоже из очередной аренды. Было слишком весело для крупного турнира — Петер Шмейхель ежедневно врубал Status Quo на своей стереосистеме, в автобусе после тренировок пили пиво, по вечерам дожидались отбоя и собирались в комнате Микаэля Лаудрупа играть в покер. С футболом получилось похуже — Тёфтинг не получал игрового времени, а Дания за первые две игры набрала всего одно очко. Когда датчане проиграли Хорватии, в раздевалку заглянул Славен Билич, «шахматные» к тому времени успели оформить выход в
Своей высшей точки карьеры Тёфтинг достиг в 31. Его взяли игроком ротации в «Гамбург», он согласился
Спустя пару месяцев Тёфтинг задумался о создании «Toffes Cafe»: он придумал интерьер, наменял футболок у звёзд (в коллекции появились Зидан, Дель Пьеро, Роберто Карлос и Томас Бертхольт, не захотевший брать у Стига его майку взамен
Но у Стига Тёфтинга сложился слишком негативный имидж, чтобы открыть кафе и не получить ушат грязи на голову. Летом 1999-го он ехал домой, в отпуск, к Бетине и двум дочкам, услышал от прохожего, узнавшего Тёффе, пару ласковых, оставил автомобиль, рванул за ним до «Макдоналдса», стукнул мужчину по лицу, получил 40-дневный тюремный срок. Отбывать не стал, но про срок вспомнили спустя три года, когда случился ЧМ-2002 и инцидент у кафе «Кетчуп». На следующий день после драки Тёфтинг позвонил в кафе, извинился перед управляющим и
В марте 2003-го пришлось объяснять ещё более страшную вещь. Стиг и Бетина ждали третьего ребёнка, перед родами Тёфтинг рванул домой из «Болтона», где Сэм Эллардайс всё равно в него не верил. Сына назвали Джон Сергей, в честь Сергея Барбареза, с которым Тёфтинг подружился в Гамбурге. Проблемы начались на 12-й день после рождения — Джону стало плохо, Бетина вызвала такси до роддома, по дороге ей трижды пришлось делать искусственное дыхание. Стиг снова срочно прилетел из Англии, взял Джона на руки, у него начался припадок, Стиг не знал, что делать с сыном в этот момент. Так выражались осложнения менингита. Сын прожил всего 23 дня. «Выходить с ребёнком, который не дышит, пока все счастливо покидают роддом, — это ужасно», — писал Тёфтинг в автобиографии. Джона похоронили в саду, начали класть рядом с могилкой цветы, рисунки, письма. С тех пор Стиг полюбил смотреть, как его дети засыпают. Спустя месяц Стига ждала тюрьма. На суде по делу об избиении
В тюрьме Стиг задумал открыть
Он вернулся в Орхус, но с одним условием — клуб терпит Стига до первого скандала. Летом 2004-го Тёфтинг психанул, наехал на пешехода, мешавшего ему проехать на машине, клуб его простил.
Но в декабре Стиг приехал на рождественский ужин, побил половину команды, и «Орхус» расстался с ним. Мортен Ольсен, тренер датской сборной, кричал Тёффе в трубку: «Даже не думай заканчивать!», но Стиг всё для себя решил. В январе 2005-го он полетел с Томасом Гравесеном в Мадрид, где друг должен был подписать контракт с «Реалом». Тёфтинг попал в другой мир, услышал от Гравесена историю, как Роналдо — тот самый, которого Стиг обыгрывал финтом — стоит поставить ногу, чтобы рядом с ним появился личный чистильщик бутс, — и подумал: «Почему в Мадриде играю не я?».
У этой истории нет
Но Тёфтинг не жалеет ни о чём. Боевитый, грозный и даже отчасти психованный, он забил своё тело татуировками, среди которых выделяется главная, на животе — No Regrets. «Нет сожалений». «Это мой девиз по жизни, а потом будет и моя эпитафия», — говорит Стиг.
Сожаления могут быть только у тех, кто шутит над Стигом Тёфтингом.
Или спорит с ним.
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