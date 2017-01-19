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19 января 2017, 21:42 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболист Фонте, которым интересовался «Спартак», близок к переходу в «Вест Хэм»

МОСКВА, 19 янв — Р-Спорт. «Вест Хэм Юнайтед» и «Саутгемптон» близки к подписанию соглашения о переходе в стан лондонского клуба капитана «святых» Жозе Фонте, в услугах которого был заинтересован московский «Спартак», сообщает Sky Sports.

По информации источника, «молотобойцы» готовы предложить за 33-летнего защитника компенсацию в размере 8 миллионов фунтов стерлингов, последние детали сделки будут улажены в ближайшее время. Фонте не был включен в заявку «Саутгемптона» на последние матчи команды в чемпионате и Кубке Англии.

Ранее ряд российских СМИ сообщал, что в кандидатуре Фонте был заинтересован московский «Спартак», желавший укрепить оборонительную линию, однако «красно-белые» продлили контракт с итальянцем Сальваторе Боккетти.

Фонте в нынешнем сезоне провел 17 матчей в английской премьер-лиге. Летом прошлого года он отыграл 4 матча на Евро-2016 во Франции, где вместе со сборной Португалии стал чемпионом Европы.

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