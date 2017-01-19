Футболист Фонте, которым интересовался «Спартак», близок к переходу в «Вест Хэм»
МОСКВА, 19 янв —
Р-Спорт. «Вест Хэм Юнайтед» и «Саутгемптон» близки к подписанию соглашения о переходе в стан лондонского клуба капитана «святых» Жозе Фонте, в услугах которого был заинтересован московский «Спартак», сообщает Sky Sports.
По информации источника, «молотобойцы» готовы предложить за 33-летнего защитника компенсацию в размере 8 миллионов фунтов стерлингов, последние детали сделки будут улажены в ближайшее время. Фонте не был включен в заявку «Саутгемптона» на последние матчи команды в чемпионате и Кубке Англии.
Ранее ряд российских СМИ сообщал, что в кандидатуре Фонте был заинтересован московский «Спартак», желавший укрепить оборонительную линию, однако «красно-белые» продлили контракт с итальянцем Сальваторе Боккетти.
Фонте в нынешнем сезоне провел 17 матчей в английской
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