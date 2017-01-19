Футболист Фонте, которым интересовался «Спартак», близок к переходу в «Вест Хэм»

По информации источника, «молотобойцы» готовы предложить за 33-летнего защитника компенсацию в размере 8 миллионов фунтов стерлингов, последние детали сделки будут улажены в ближайшее время. Фонте не был включен в заявку «Саутгемптона» на последние матчи команды в чемпионате и Кубке Англии.

Ранее ряд российских СМИ сообщал, что в кандидатуре Фонте был заинтересован московский «Спартак», желавший укрепить оборонительную линию, однако «красно-белые» продлили контракт с итальянцем Сальваторе Боккетти.