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19 января 2017, 21:50 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Лассана Диарра выиграл суд против ФИФА

Полузащитник «Марселя» Лассана Диарра выиграл суд у ФИФА и бельгийской футбольной федерации.

Как сообщает AFP, суд Эно признал, что эти организации помешали осуществлению трансфера Диарра в бельгийский «Шарлеруа» в феврале 2015 года. Тогда находившийся в статусе свободного агента француз договорился о контракте с «Шарлеруа». Однако клуб сделал запрос в ФИФА и местную федерацию, чтобы убедиться, что ему не будут грозить санкции за подписание Диарра, который должен 10 миллионов евро «Локомотиву». Своевременный ответ не был получен, и трансфер не состоялся.

Диарра требует теперь с ФИФА и бельгийской федерации 6 миллионов евро в качестве компенсации. Однако суд Эно не установил сумму нанесенного ущерба.

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