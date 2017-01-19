Лассана Диарра выиграл суд против ФИФА
Полузащитник «Марселя» Лассана Диарра выиграл суд у ФИФА и бельгийской футбольной федерации.
Как сообщает AFP, суд Эно признал, что эти организации помешали осуществлению трансфера Диарра в бельгийский «Шарлеруа» в феврале 2015 года. Тогда находившийся в статусе свободного агента француз договорился о контракте с «Шарлеруа». Однако клуб сделал запрос в ФИФА и местную федерацию, чтобы убедиться, что ему не будут грозить санкции за подписание Диарра, который должен 10 миллионов евро «Локомотиву». Своевременный ответ не был получен, и трансфер не состоялся.
Диарра требует теперь с ФИФА и бельгийской федерации 6 миллионов евро в качестве компенсации. Однако суд Эно не установил сумму нанесенного ущерба.
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