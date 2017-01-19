Новый контракт с «Барсой» сделает Месси самым высокооплачиваемым игроком в мире

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По информации источника, 29-летний футболист доволен условиями нового контракта с каталонцами, который ему предложат до конца января. Срок действия нового соглашения свяжет Месси с «Барселоной» до конца его игровой карьеры, а подпись под этим контрактом сделает его самым высокооплачиваемым футболистом планеты.

На данный момент самым высокооплачиваемым игроком мира является форвард Карлос Тевес, перешедший этой зимой из «Бока Хуниорс» в «Шанхай Шэньхуа». Соотечественник Лионеля зарабатывает в Китае £ 615 тыс. (примерно € 720 тыс.) в неделю.

Ранее президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу выразил уверенность, что Месси останется в «Барселоне». Он отметил, что лично ведёт переговоры с футболистом. Действующее соглашение Лионеля с испанским грандом в силе до лета 2018 года.