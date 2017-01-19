Двукратный чемпион Украины защитник Евгений Макаренко покинул ФК «Динамо» (Киев)
МОСКВА, 19 янв —
Р-Спорт. Защитник Евгений Макаренко покинул киевское «Динамо» в связи с истечением срока действия контракта, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Макаренко, являющийся воспитанником киевского «Динамо», дебютировал за основную команду в августе 2013 года. В общей сложности 25-летний защитник провел в составе команды 61 игру и забил два мяча, став двукратным чемпионом и обладателем Кубка Украины.
В составе национальной сборной Украины Макаренко провел три матча.
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