Двукратный чемпион Украины защитник Евгений Макаренко покинул ФК «Динамо» (Киев)

Макаренко, являющийся воспитанником киевского «Динамо», дебютировал за основную команду в августе 2013 года. В общей сложности 25-летний защитник провел в составе команды 61 игру и забил два мяча, став двукратным чемпионом и обладателем Кубка Украины.

В составе национальной сборной Украины Макаренко провел три матча.