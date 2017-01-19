Полузащитник «МЮ» Эшли Янг может продолжить карьеру в Китае

По данным источника, в Китае Янгу предлагают заработную плату в размере £ 16 млн в течение трёх лет. «Манчестер Юнайтед» намерен выручить за игрока около £ 10 млн.



Янг при Жозе Моуринью получает мало игровой практики, и футболист всерьёз рассматривает возможность продолжения карьеры в Китае.

Контракт Янга с манкунианцами истекает летом 2018 года. Вингер выступает за «красных дьяволов» с 2011 года.