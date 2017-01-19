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19 января 2017, 21:30 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Полузащитник «МЮ» Эшли Янг может продолжить карьеру в Китае

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг может продолжить карьеру в Китае. По информации Mirror, интерес к 31-летнему англичанину проявляет «Шаньдун Лунэн».

По данным источника, в Китае Янгу предлагают заработную плату в размере £ 16 млн в течение трёх лет. «Манчестер Юнайтед» намерен выручить за игрока около £ 10 млн.

Янг при Жозе Моуринью получает мало игровой практики, и футболист всерьёз рассматривает возможность продолжения карьеры в Китае.

Контракт Янга с манкунианцами истекает летом 2018 года. Вингер выступает за «красных дьяволов» с 2011 года.

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