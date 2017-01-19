«Арсенал» продлил контракт с Мертезакером

«Пер является лидером команды. Он один из четырех центральных защитников команды, кто имеет опыт и может направить команду в нужном направлении. Переговоров не было, потому что у Пера была опция продления контракта. Это не новый контракт, а продление старого соглашения. Мы должны были принять это решение в начале года, и оно далось нам очень легко», — заявил главный тренер команды Арсен Венгер.

В текущем сезоне 32-летний немец не выходил на поле в официальных встречах из-за травмы колена.