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19 января 2017, 20:41 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Арсенал» продлил контракт с Мертезакером

Лондонский «Арсенал» продлил контракт с немецким защитником Пером Мертезакером, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

«Пер является лидером команды. Он один из четырех центральных защитников команды, кто имеет опыт и может направить команду в нужном направлении. Переговоров не было, потому что у Пера была опция продления контракта. Это не новый контракт, а продление старого соглашения. Мы должны были принять это решение в начале года, и оно далось нам очень легко», — заявил главный тренер команды Арсен Венгер.

В текущем сезоне 32-летний немец не выходил на поле в официальных встречах из-за травмы колена.

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