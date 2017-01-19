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19 января 2017, 20:05 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Сересо: Гризманн будет игроком «Атлетико» в течение долгого времени

Президент «Атлетико» Энрике Сересо на фоне слухов об интересе «Манчестер Юнайтед» к нападающему Антуану Гризманну заявил, что француз надолго останется в мадридским клубе.

Ранее британские СМИ утверждали, что представители «МЮ» в устной форме согласовали с 25-летним Гризманном условия личного контракта. Стороны достигли договорённости по зарплате и будущему игровому номеру форварда. Сумма сделки может составить € 100 млн.

«Я могу сказать, что Гризманн будет игроком “Атлетико” в течение долгого времени», — приводит слова Сересо Goal со ссылкой на телевизионное шоу Minuto #0.

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