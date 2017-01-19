Нусербаев подписал контракт с «Ордабасы»

Танат Нусербаев начал играть в футбол в областной специализированной детско-юношеской школе у тренеров Александра Быстрова и Александра Хасапа. В 2005 году, после яркой игры за шымкентский любительский клуб «ААЭиС», попал в фарм-клуб «Ордабасы». Позже, в 2006-м, дебютировал в основной команде, где за короткий срок стал главным действующим лицом атаки.



После уверенной игры за молодёжную сборную Нусербаев заинтересовал ряд зарубежных клубов. В Европе его именовали как «казахстанский ответ Тео Уолкотту». Швейцарский «Янг Бойз» даже вызвал его на просмотр в августе 2009 года, но из-за разногласий по поводу личного контракта переход не состоялся.



В начале 2011 года в качестве свободного агента перешёл в астанинский «Локомотив». И сразу заявил о себе (7 голов в 27 играх). Уже в следующем сезоне он стал лучшим бомбардиром «Астаны» (так стал именоваться клуб), забив 10 голов в 25 играх. В сезоне 2013 года клуб завоевал серебряные медали первенства, а Нусербаев в 24 играх забил 6 голов и сменил Кайрата Нурдаулетова на посту капитана команды.

В 2014—2016 годах «Астана» с новым болгарским тренером Станимиром Стойловым впервые и трижды подряд стала чемпионом Казахстана.

Нусербаев внёс в это достижение значительный вклад. В сезоне 2014 года капитан в 26 играх забил 6 голов, в сезоне 2015 года Танат с 11 голами в 25 играх — лучший бомбардир команды, в сезоне 2016 года он в 26 играх забил 6 голов. В феврале 2016 года «Астана» продлила контракт с Нусербаевым ещё на три года.



Но в декабре 2016 года, «учитывая желание самого Таната жить с семьей ближе к югу Казахстана», руководство клуба «приняло решение отпустить Нусербаева, несмотря на действующий контракт».



Дебютировал в молодёжной сборной 20 августа 2008 года в матче со сборной Польши и забил два гола. В октябре 2008 года дебютировал уже за национальную сборную Казахстана в матче на «Уэмбли» против сборной Англии. Первый гол забил в ворота сборной Украины. 12 августа 2014 года впервые вывел на игру сборную Казахстана на товарищеский матч со сборной Таджикистана с повязкой капитана.