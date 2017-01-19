Футболисты «Шальке» побывали на экскурсии в шахте
Футболисты «Шальке» в компании тренерского штаба побывали на экскурсии в шахте, где познакомились с работой шахтёров.
Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, футболисты опустились на глубину более 1000 метров. После знакомства с технической частью команду обмундировали по всем нормам безопасности и отправили в подъёмную клеть. 90 минут спустя игроки, перепачканные углём и пылью, вернулись на поверхность.
В числе игроков, побывавших в шахте, был украинский полузащитник Евгений Коноплянка, опубликовавший по этому поводу запись в своём «твиттере».
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