Футболисты «Шальке» побывали на экскурсии в шахте

Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, футболисты опустились на глубину более 1000 метров. После знакомства с технической частью команду обмундировали по всем нормам безопасности и отправили в подъёмную клеть. 90 минут спустя игроки, перепачканные углём и пылью, вернулись на поверхность.



В числе игроков, побывавших в шахте, был украинский полузащитник Евгений Коноплянка, опубликовавший по этому поводу запись в своём «твиттере».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr">Возвращаясь с ночной смены ??? Return from the night shift <a href="https://twitter.com/s04">@s04</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/kono10?src=hash">#kono10</a> <a href="https://t.co/bLQjbAzfWI">pic.twitter.com/bLQjbAzfWI</a></p>— Yevhen Konoplyanka (@kono10official) <a href="https://twitter.com/kono10official/status/822065703821934595">19 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>