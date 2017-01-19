«Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов заплатить за Калинича 40 миллионов евро

Ранее китайский клуб предложил за хорвата 38 миллионов евро, но «фиалки» отвергли это предложение, поскольку хотят выручить о трансфера прописанные в контракте футболиста 50 миллионов. «Тяньцзинь Цюаньцзянь» увеличил сумму до 40 миллионов, предупредив итальянцев о том, что это последнее предложение.

Согласно источнику, итальянцы наверняка согласятся на сделку, поскольку вряд ли любой другой клуб согласится выплатить такую сумму за 29-летнего игрока. Зарплата Калинича в новом клубе составит 12 миллионов евро. Форвард перешел в «Фиорентину» из «Днепра» в 2015 году за 5,5 миллиона евро.