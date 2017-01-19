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19 января 2017, 18:48 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Куман не намерен удерживать Деулофеу в «Эвертоне»

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман подтвердил, что нападающий Херард Деулофеу может покинуть английский клуб в январе.

«Для Херарда лучшего всего получать где-то игровое время. Если он найдёт такой вариант, никаких проблем», — приводит слова Кумана Football Italia.

Главным претендентом на 22-летнего испанца является «Милан», который хочет взять игрока в аренду. Камнем преткновения является желание «Эвертона» отдать Деулофеу в аренду с обязательством выкупа, в то время как «Милан» хочет просто арендовать игрока или арендовать с возможностью выкупа.
В текущем сезоне бывший футболист «Барселоны» провёл за «Эвертон» 13 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

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