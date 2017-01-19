В «Тоттенхэме» ожидают, что Вертонген пропустит из-за травмы шесть недель

29-летний бельгиец из-за повреждения был вынужден покинуть поле во втором тайме домашнего матча 21-го тура АПЛ с «Вест Бромвич Альбион» (4:0).



«Мы ожидаем, что сроки восстановления составят шесть недель. Меньше, чем казалось изначально», — приводит слова Почеттино Evening Standard.



В текущем сезоне Вертонген сыграл в 20 матчах (все в стартовом составе) английского чемпионата.