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19 января 2017, 18:49 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В «Тоттенхэме» ожидают, что Вертонген пропустит из-за травмы шесть недель

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино рассказал о сроках восстановления защитника Яна Вертонгена, получившего травму лодыжки.

29-летний бельгиец из-за повреждения был вынужден покинуть поле во втором тайме домашнего матча 21-го тура АПЛ с «Вест Бромвич Альбион» (4:0).

«Мы ожидаем, что сроки восстановления составят шесть недель. Меньше, чем казалось изначально», — приводит слова Почеттино Evening Standard.

В текущем сезоне Вертонген сыграл в 20 матчах (все в стартовом составе) английского чемпионата.

Тоттенхэм Хотспур
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