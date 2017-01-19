В «Тоттенхэме» ожидают, что Вертонген пропустит из-за травмы шесть недель
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино рассказал о сроках восстановления защитника Яна Вертонгена, получившего травму лодыжки.
29-летний бельгиец
«Мы ожидаем, что сроки восстановления составят шесть недель. Меньше, чем казалось изначально», — приводит слова Почеттино Evening Standard.
В текущем сезоне Вертонген сыграл в 20 матчах (все в стартовом составе) английского чемпионата.
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