«Астана» и «Шахтер» проведут спарринги с участником Лиги Европы

По информации Football.sport.ua, матч между командой Станимира Стойлова и клубом из Луганска состоится 14 февраля. Соперники встречались между собой трижды — один раз победу одержала «Заря», дважды был зафиксирован ничейный результат.



16 февраля с «Зарей» силой померяется «Шахтер». Команды на сборах встречались целых шесть раз. Из них дважды победу одерживали украинцы, а четыре раза был зафиксирован ничейный результат.



Напомним, что в минувшем сезоне луганский клуб принял участие в Лиге Европы. Соперниками «Зари» по групповому этапу турнира были голландский «Фейенорд», турецкий «Фенербахче» и английский «Манчестер Юнайтед».