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19 января 2017, 18:53 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Астана» и «Шахтер» проведут спарринги с участником Лиги Европы

Столичная «Астана» и карагандинский «Шахтер» проведут контрольные матчи с украинской «Зарей», сообщает корреспондент KazFootball.kz.

По информации Football.sport.ua, матч между командой Станимира Стойлова и клубом из Луганска состоится 14 февраля. Соперники встречались между собой трижды — один раз победу одержала «Заря», дважды был зафиксирован ничейный результат.

16 февраля с «Зарей» силой померяется «Шахтер». Команды на сборах встречались целых шесть раз. Из них дважды победу одерживали украинцы, а четыре раза был зафиксирован ничейный результат.

Напомним, что в минувшем сезоне луганский клуб принял участие в Лиге Европы. Соперниками «Зари» по групповому этапу турнира были голландский «Фейенорд», турецкий «Фенербахче» и английский «Манчестер Юнайтед».

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