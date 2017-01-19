«Астана» и «Шахтер» проведут спарринги с участником Лиги Европы
Столичная «Астана» и карагандинский «Шахтер» проведут контрольные матчи с украинской «Зарей», сообщает корреспондент KazFootball.kz.
По информации Football.sport.ua, матч между командой Станимира Стойлова и клубом из Луганска состоится 14 февраля. Соперники встречались между собой трижды — один раз победу одержала «Заря», дважды был зафиксирован ничейный результат.
16 февраля с «Зарей» силой померяется «Шахтер». Команды на сборах встречались целых шесть раз. Из них дважды победу одерживали украинцы, а четыре раза был зафиксирован ничейный результат.
Напомним, что в минувшем сезоне луганский клуб принял участие в Лиге Европы. Соперниками «Зари» по групповому этапу турнира были голландский «Фейенорд», турецкий «Фенербахче» и английский «Манчестер Юнайтед».
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