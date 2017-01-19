Сотни болельщиков «Шанхай Шэньхуа» встретили Тевеса в аэропорту

Уже в аэропорту 32-летнего футболиста ждали сотни болельщиков команды и репортёры, миновать которых футболисту удалось при помощи нескольких полицейских.



Ранее сообщалось, что после этого перехода Тевес стал самым высокооплачиваемым игроком мира с окладом £ 615 тыс. (примерно € 720 тыс.) в неделю.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Here's the moment all hell breaks lose as Tevez emerges at Pudong airport, Shenhua fans live up to reputation for crazed and rowdy support <a href="https://t.co/KGFKCxm25f">pic.twitter.com/KGFKCxm25f</a></p>— Cameron Wilson (@CameronWEF) <a href="https://twitter.com/CameronWEF/status/821991868267274241">19 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>