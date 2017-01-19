Сотни болельщиков «Шанхай Шэньхуа» встретили Тевеса в аэропорту
Аргентинский нападающий Карлос Тевес, который этой зимой оформил переход из «Бока Хуниорс» в «Шанхай Шэньхуа», прибыл в Китай.
Уже в аэропорту 32-летнего футболиста ждали сотни болельщиков команды и репортёры, миновать которых футболисту удалось при помощи нескольких полицейских.
Ранее сообщалось, что после этого перехода Тевес стал самым высокооплачиваемым игроком мира с окладом £ 615 тыс. (примерно € 720 тыс.) в неделю.
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