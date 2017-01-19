Голландский игрок рассказал о казахстанском этапе карьеры
В интервью Voetbalprimeur.nl, нидерландский футболист Софиан Акауили, выступавший в Казахстане за «Атырау», рассказал о переходе в стан «нефтянников», сообщает корреспондент KazFootball.kz.
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«Мне нужно было сделать следующий шаг, ведь в Нидерландах у меня ничего не получилось. Я был очень неопытен, но уверен в своих силах, и тут подвернулся вариант с переездом в Казахстан, так я оказался в “Атырау”. Это был не лучший опыт», — поведал игрок.
Софиан Акауили родился в мароканском городе Надор. Футбольную карьеру начинал в молодежном составе клуба «Херенвен». После чего на правах аренды перешел в клуб «Эммен». В 2011 году Софиан подписал контракт с клубом «Виллем II», оттуда он перебрался в «Атырау». Футболист выступал за «нефтянников» в сезоне 2014 года, однако через несколько месяцев после официальной презентации контракт с ним был разорван.
Ныне Софиан Акауили выступает за «Волендам» из второй лиги Голландии.
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