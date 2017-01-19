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19 января 2017, 17:58 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Голландский игрок рассказал о казахстанском этапе карьеры

В интервью Voetbalprimeur.nl, нидерландский футболист Софиан Акауили, выступавший в Казахстане за «Атырау», рассказал о переходе в стан «нефтянников», сообщает корреспондент KazFootball.kz.

В интервью Voetbalprimeur.nl нидерландский футболист <span class=error>Софиан</span> <span class=error>Акауили</span> выступавший в Казахстане за <span class=error>Атырау</span> рассказал о переходе в стан <span class=error>нефтянников</span> сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
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«Мне нужно было сделать следующий шаг, ведь в Нидерландах у меня ничего не получилось. Я был очень неопытен, но уверен в своих силах, и тут подвернулся вариант с переездом в Казахстан, так я оказался в “Атырау”. Это был не лучший опыт», — поведал игрок.

Софиан Акауили родился в мароканском городе Надор. Футбольную карьеру начинал в молодежном составе клуба «Херенвен». После чего на правах аренды перешел в клуб «Эммен». В 2011 году Софиан подписал контракт с клубом «Виллем II», оттуда он перебрался в «Атырау». Футболист выступал за «нефтянников» в сезоне 2014 года, однако через несколько месяцев после официальной презентации контракт с ним был разорван.

Ныне Софиан Акауили выступает за «Волендам» из второй лиги Голландии.

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