Голландский игрок рассказал о казахстанском этапе карьеры

«Мне нужно было сделать следующий шаг, ведь в Нидерландах у меня ничего не получилось. Я был очень неопытен, но уверен в своих силах, и тут подвернулся вариант с переездом в Казахстан, так я оказался в “Атырау”. Это был не лучший опыт», — поведал игрок.



Софиан Акауили родился в мароканском городе Надор. Футбольную карьеру начинал в молодежном составе клуба «Херенвен». После чего на правах аренды перешел в клуб «Эммен». В 2011 году Софиан подписал контракт с клубом «Виллем II», оттуда он перебрался в «Атырау». Футболист выступал за «нефтянников» в сезоне 2014 года, однако через несколько месяцев после официальной презентации контракт с ним был разорван.



Ныне Софиан Акауили выступает за «Волендам» из второй лиги Голландии.