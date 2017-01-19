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19 января 2017, 17:26 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Евгений Березкин взял в БАТЭ 7-й номер, Владислав Жук — 18-й

Полузащитники БАТЭ Евгений Березкин и Владислав Жук, присоединившиеся к «желто-синим» по окончании сезона-2016, определились с игровыми номерами.

Полузащитники <span class=error>БАТЭ</span> Евгений <span class=error>Березкин</span> и Владислав Жук присоединившиеся к желто-синим по окончании сезона-2016 определились с игровыми номерами. Увеличить
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Евгений Березкин будет выступать под 7-м номером, Владислав Жук — под 18-м. В соответствующим образом промаркированной экипировке эти полузащитники работали на сегодняшней тренировке в Дудинке. Владислав Жук перешел в БАТЭ Евгений Березкин стал первым приобретением БАТЭ в наступившем межсезонье.

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