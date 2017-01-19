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Евгений Березкин будет выступать под 7-м номером, Владислав Жук — под 18-м. В соответствующим образом промаркированной экипировке эти полузащитники работали на сегодняшней тренировке в Дудинке. Владислав Жук перешел в БАТЭ Евгений Березкин стал первым приобретением БАТЭ в наступившем межсезонье.