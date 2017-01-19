Воронин начнет тренерскую карьеру в клубе 7-й немецкой лиги
Украинец назначен главным тренером «Бюдериха».
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Бывший игрок сборной Украины Андрей Воронин спустя три года по окончании карьеры игрока начнет тренерскую деятельность в немецком «Бюдерихе», который выступает в 7-м дивизионе национального чемпионата, сообщает официальный сайт клуба.
Предыдущий тренер Дирк Хаусвальд покинул команду.
Воронин — воспитанник одесского футбола в Украине поиграл только за молодежный состав одесского «Черноморца». Всю профессиональную карьеру провел в зарубежных клубах. Он выступал за немецкие «Боруссия» (Менхенгладбах), «Майнц», «Кельн», «Байер», «Герту» и «Фортуну», английский «Ливерпуль» и российское «Динамо» (Москва).
В составе сборной Украины провел 74 игры, забил 8 голов.
В середине мая 2014 года московское «Динамо» не предложило Воронину продление контракта. После ухода из «Динамо» Воронин не стал рассматривать варианты продолжения карьеры в российском чемпионате, рассчитывая вернуться в чемпионат Германии.
В конце октября 2016 года, после прохождения курсов в ФФУ, Андрей Воронин получил диплом тренера.
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