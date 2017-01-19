Восемь в деле

На самом деле, подход отечественных клубов к селекционной работе, в целом, меняется. Да, происходит это зачастую медленно, да, с жутким порой скрипом, — но подвижки к лучшему очевидны. Возможно, конечно, и финансовый кризис — как мировой, так и внутринациональный, — сказал здесь свое веское слово, не без этого. Но, как бы то ни было, основная работа по комплектации составов команд, по крайней мере, — КПЛ, уже не откладывается традиционно на посленовогодний период. Еще летом и осенью стараются теперь соответствующие службы наших футбольных клубов закладывать фундамент комплектации состава на следующий сезон. И некоторые из них, стоит отметить, достаточно неплохо с этой задачей справляются.



Можно отметить, что до сего момента новых лиц в футбольных коллективах сильнейшего дивизиона чемпионата нашей страны появилось не так уж и много. В общем, таковых насчитывалось до недавних пор девять человек, однако у подписавшего контракт с «Кайсаром» голландца Грегори Нельсона произошло серьезное несчастье, и ему необходимо находиться в это время с родными. Футбол — футболом, но семья важнее всего… Потому и шансов на то, что этот, бесспорно, неординарный исполнитель вернется в расположение «волков», откровенно немного.



Что ж, поговорим об остальных.

Аздрен Лулаку (1988, «Астана», контракт до 31.12.2018)



Уроженец многострадального Косово с 12 лет проживает в Италии, в хорошем смысле слова больной футболом. По сути, его можно называть воспитанником итальянского футбола, пусть на Апеннинах этнический албанец в академиях больших клубов и не занимался.



Счастливым днем в футбольной карьере Аздрена стоит считать 24 июля 2012 года, когда выступавший до того времени в низших итальянских лигах Лулаку подписал контракт с румынским «Газ-Метаном». Именно там и раскрылся в полной мере талант нынешнего новобранца «Астаны».



Любопытно, что изначально Аздрен (второе имя — Гани) не отличался в Румынии какой-то сверхрезультативностью. Зато в первой половине сезона 2016/2017 годов дебютировавшего по осени в составе национальной сборной Албании игрока как будто прорвало. За 20 матчей он забил 16 мячей — лишь на один меньше, чем за четыре предыдущих сезона в Лиге I в общем.



Трансферная стоимость по оценке Transfermarkt.de: 600 тысяч евро.

Лукас Марио Хорват (1985, «Окжетпес», контракт до 31.12.2017)



По праву рождения — аргентинец, по паспорту — словенец, по фамилии — вообще Хорват… Гражданин мира, в общем. Опытный хавбек, воспитанник «Аргентинос Хуниорс» и «Ривер Плейта», изрядно поколесил по планете. На профессиональном уровне, правда, Лукас играл пока только в Словении и Азербайджане. И вот пришла пора ему «засветиться» в нашей стране.



Игрок этот в футболе повидал много чего. Капитанил в «Домжале», входил в состав молодежной сборной Словении. Общей картины в «Окжетпесе», наверное, не испортит. Не должен, по крайней мере.



Трансферная стоимость по оценке Transfermarkt.de: 200 тысяч евро.

Александр Козлов (1993, «Окжетпес», контракт до 31.12.2017)



Этот футболист — самый молодой из данного списка. Что его занесло в Казахстан, сказать сложно. Казалось бы, совсем недавно этот невысокий форвард подавал очень большие надежды в московском «Спартаке», за дубль которого начал выступать с 15 лет, а в основе «красно-белых» дебютировал в 17. Не все сейчас, возможно помнят, как в 2009 году в составе спартаковцев 1993 года рождения новобранец «Окжетпеса» участвовал в Кубке Президента РК в Алматы, где стал самым результативным игроком, забив в 4 играх 14 мячей. Говорят, в юношеском возрасте за Александра конкуренты «красно-белых» в России готовы были отдать в буквальном смысле баснословные деньги.



Но с тех пор изменилось многое. Футболист пережил череду довольно серьезных травм, да и испытание медными трубами, кажется, нападающий прошел не слишком успешно. В последнее время Александр Козлов обретался в ФНЛ, где забивал только по большим праздникам. Прошлогодним.



Посмотрим, насколько удачно получится у россиянина перезагрузиться под чутким присмотром Владимира Муханова.



Трансферная стоимость по оценке Transfermarkt.de: 200 тысяч евро.

Уча Лобжанидзе (1987, «Атырау», контракт до 31.12.2017)



Хорошего защитника приобрели нефтяники — жесткого, цепкого. Не приходится, кажется, сомневаться, что в линии обороны «Атырау» этот грузинский футболист затеряться не должен. Уча вполне в состоянии придать стройности игре казахстанской команды в защите, что может порядком разгрузить среднюю линию команды.



По большому счету, имя себе Лобжанидзе сделал в Украине, где не без успеха выступал за «Днепр» и «Кривбасс». Днепропетровцы покупали его у «Зестафони» на стыке 2009-го и 2010 годов за 2 миллиона евро — на тот момент это была вторая по величине сумма, которую вообще платили за футболиста из чемпионата Грузии. Дороже только «Манчестер Сити» оценивал Гиорги Кинкладзе.



Думается, приход Учи Лобжанидзе должен стать хорошим подспорьем для «Атырау» в решении задач на сезон.



Трансферная стоимость по оценке Transfermarkt.de: 350 тысяч евро.

Владимир Двалишвили (1986, «Атырау», контракт до 31.12.2017)



Практически то же самое можно говорить о земляке Учи Ладо Двалишвили — с известной поправкой на амплуа данного футболиста. Владимир еще даже не заиграл в Казахстане, а уже успел войти в историю одного из наших клубов. Конкретно, — «Актобе». Одним из самых черных дней в клубной летописи актюбинцев стала дата ответного поединка с «Маккаби» из Хайфы в Израиле в 2009 году в квалификации Лиги Чемпионов УЕФА. К 15 минуте выездной встречи игроки казахстанской команды выигрывали у хозяев со счетом 3:0, однако в итоге уступили 3:4. В этой катастрофе деятельно поучаствовал форвард «Маккаби» Владимир Двалишвили, забивший в ворота «Актобе» третий и четвертый мячи. В общем, настоящий специалист по актюбинской команде — иначе и не скажешь.



Если за последнее время в тбилисском «Динамо» Ладо не успел подрастерять лучших своих игровых качеств — на уровне КПЛ-2017 он должен быть игроком заметным.



Трансферная стоимость по оценке Transfermarkt.de: 300 тысяч евро.

Матиас Курьор (1988, «Кайсар», контракт до 31.12.2017)



Многого можно ожидать и от первого в нашем чемпионате представителя экзотического государства Мартиника. Если исходить из того, что Матиас демонстрировал в Болгарии, он вполне в состоянии устроить «карибский кризис» кое-кому из соперников его новой команды… А если серьезно, приобретение в лице воспитанника французского футбола «Кайсар», представляется, сделал очень даже неплохое. Техничный и мобильный вингер может преподнести выходящим на поле против «волков» команд немало неприятных сюрпризов…



Впрочем, очень многое тут будет зависеть от того, удастся ли Курьору без особых проблем адаптироваться в Казахстане. В Грузии, скажем, — не получилось…



Трансферная стоимость по оценке Transfermarkt.de: 450 тысяч евро.

Джон Камара (1988, «Кайсар», контракт до 31.12.2017)



Футболистов из Сьерра-Леоне в чемпионате Казахстана прежде не бывало никогда. Теперь, вот, имеется в наличии Камара. Игрок неплохого, кажется, по нашим меркам уровня, что подтверждают его достаточно успешные выступления за греческие команды, Однако прославился Джон в Старом Свете больше не своей игрой, а противостоянием с руководством «Ламии», отстранившим игрока после возвращения из национальной сборной от тренировок и матчей из-за опасений по поводу заражения его вирусом Эбола. Когда же Камара, наконец, получил свой шанс, он продемонстрировал трибунам майку под футболкой с надписью «Мы западноафриканцы, а не вирус»… За что тут же получил «горчичник».



Будем надеяться, что по подобному поводу в Казахстане не будет причин волноваться ни у кызылординских футбольных боссов, ни у самого Джона Камары.



Трансферная стоимость по оценке Transfermarkt.de: 350 тысяч евро.

Стефан Николич (1990, «Кайсар», контракт до 31.12.2017)



Классический центрфорвард таранного типа (достаточно дефицитное у нас амплуа…) в игру «волков» под началом Стойчо Младенова должен влиться, думается, вполне органично. Болгарский специалист и черногорский нападающий уже работали прежде вместе, так что особых сюрпризов друг от друга им ждать не приходится. Стефан в состоянии сыграть как «столба», так и самостоятельно угрожать воротам соперников. Стойчо знает, как эффективнее использовать его лучшие игровые качества.



Будем надеяться, что в Казахстане игра находящегося в самом расцвете сил нападающего заиграет новыми красками.



Трансферная стоимость по оценке Transfermarkt.de: 250 тысяч евро.