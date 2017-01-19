Экс-вратарь «Шахтера» подписал контракт с полтавской «Ворсклой»
Богдан Сарнавский заключил с клубом полноценный полуторагодовой контракт.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
21-летний
Голкипер подписал с новым клубом полноценный полуторагодовой контракт.
Сарнавский — воспитанник киевской школы футбола. Играл за молодежные команды «Динамо» и «Арсенал». «Взрослую» карьеру начал в столичном «Арсенале» (2012/13), откуда попал в «Шахтер» (2013−2016). Первую половину сезона 2016/17 провел в российской «Уфе».
Играл за сборные Украины всех возрастных групп (U-16 — U-21) кроме национальной.
Кроме Сарнавского, сегодня также продлил контракт с «Ворсклой» один из лидеров команды нападающий Дмитрий Хлебас.
Как сообщал УНИАН, на данный момент «Ворскла» занимает 6-е место в турнирной таблице УПЛ. На счету команды 23 очка в 18 матчах — 6 побед, 5 ничьих и 7 поражений.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter