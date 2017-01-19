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19 января 2017, 16:59 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

Экс-вратарь «Шахтера» подписал контракт с полтавской «Ворсклой»

Богдан Сарнавский заключил с клубом полноценный полуторагодовой контракт.

Богдан <span class=error>Сарнавский</span> заключил с клубом полноценный <span class=error>полуторагодовой</span> контракт. Увеличить
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21-летний экс-вратарь донецкого «Шахтера» Богдан Сарнавский присоединился к полтавской «Ворскле», сообщает пресс-служба клуба.

Голкипер подписал с новым клубом полноценный полуторагодовой контракт.

Сарнавский — воспитанник киевской школы футбола. Играл за молодежные команды «Динамо» и «Арсенал». «Взрослую» карьеру начал в столичном «Арсенале» (2012/13), откуда попал в «Шахтер» (2013−2016). Первую половину сезона 2016/17 провел в российской «Уфе».

Играл за сборные Украины всех возрастных групп (U-16 — U-21) кроме национальной.

Кроме Сарнавского, сегодня также продлил контракт с «Ворсклой» один из лидеров команды нападающий Дмитрий Хлебас.

Как сообщал УНИАН, на данный момент «Ворскла» занимает 6-е место в турнирной таблице УПЛ. На счету команды 23 очка в 18 матчах — 6 побед, 5 ничьих и 7 поражений.

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