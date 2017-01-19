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19 января 2017, 15:20 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Новичок «Манчестер Сити» Жезус может дебютировать в АПЛ в матче с «Тоттенхэмом»

МОСКВА, 19 янв — Р-Спорт. Новичок «Манчестер Сити» бразильский нападающий Габриэл Жезус может дебютировать в чемпионате Англии по футболу в матче с лондонским «Тоттенхэмом», сообщается на официальном сайте манкунианцев.

Договоренность о переходе Жезуса в «Манчестер Сити» была достигнута летом 2016 года, но он доиграл сезон в «Палмейрасе» в счет существовавших обязательств. Официально соглашение с бразильским футболистом было подписано в четверг. Матч с «Тоттенхэмом» в рамках 22-го тура чемпионата Англии состоится 21 января в Манчестере.

«Я хочу завоевывать титулы. “Манчестер Сити” — как раз тот клуб, который способен побеждать. Команда всегда борется за титулы во всех турнирах, в которых участвует. Это важный фактор, как и то, что “Сити” тренирует (Хосеп) Гвардиола», — сказал Жезус.

За «Палмейрас» Жезус провел 85 матчей и забил 28 голов, выиграв с клубом чемпионат Бразилии и Кубок страны в 2016 году. 19-летний футболист также стал олимпийским чемпионом Рио-де-Жанейро в 2016-м. Жезус будет играть под 33-м номером, который ранее использовал Венсан Компани после перехода из «Гамбурга» в 2008 году.

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