Новичок «Манчестер Сити» Жезус может дебютировать в АПЛ в матче с «Тоттенхэмом»

Договоренность о переходе Жезуса в «Манчестер Сити» была достигнута летом 2016 года, но он доиграл сезон в «Палмейрасе» в счет существовавших обязательств. Официально соглашение с бразильским футболистом было подписано в четверг. Матч с «Тоттенхэмом» в рамках 22-го тура чемпионата Англии состоится 21 января в Манчестере.

«Я хочу завоевывать титулы. “Манчестер Сити” — как раз тот клуб, который способен побеждать. Команда всегда борется за титулы во всех турнирах, в которых участвует. Это важный фактор, как и то, что “Сити” тренирует (Хосеп) Гвардиола», — сказал Жезус.