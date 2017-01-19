Marca: Луис Энрике близок к уходу из «Барселоны» по окончании сезона
МОСКВА, 19 янв —
Р-Спорт. Вероятность того, что главный тренер испанского футбольного клуба «Барселона» Луис Энрике покинет команду по окончании нынешнего сезона, возрастает, сообщает Marca.
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Контракт испанского тренера с «Барселоной» истекает в июне. По информации издания, до весны переговоров между клубом и специалистом не запланировано, а плохие отношения с игроками команды вынуждают Энрике покинуть пост. В частности, игроки «Барселоны» недовольны тем, что Энрике не поддержал защитника «сине-гранатовых» Жерара Пике, который публично критиковал испанских судей.
Энрике возглавляет «Барселону» с мая 2014 года. Под его руководством клуб выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, Суперкубок Испании, дважды чемпионат и Кубок Испании.
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