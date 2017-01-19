Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28481115/
19 января 2017, 13:41 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Marca: Луис Энрике близок к уходу из «Барселоны» по окончании сезона

МОСКВА, 19 янв — Р-Спорт. Вероятность того, что главный тренер испанского футбольного клуба «Барселона» Луис Энрике покинет команду по окончании нынешнего сезона, возрастает, сообщает Marca.

Вероятность того что главный тренер испанского футбольного клуба Барселона Луис Энрике покинет команду по окончании нынешнего сезона возрастает сообщает Marca. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Контракт испанского тренера с «Барселоной» истекает в июне. По информации издания, до весны переговоров между клубом и специалистом не запланировано, а плохие отношения с игроками команды вынуждают Энрике покинуть пост. В частности, игроки «Барселоны» недовольны тем, что Энрике не поддержал защитника «сине-гранатовых» Жерара Пике, который публично критиковал испанских судей.

Энрике возглавляет «Барселону» с мая 2014 года. Под его руководством клуб выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, Суперкубок Испании, дважды чемпионат и Кубок Испании.

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
13 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной