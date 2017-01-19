Венгер, деньги и «Ювентус». Причины, по которым Санчес может покинуть «Арсенал»

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Нападающий сборной Чили Алексис Санчес продолжает вести переговоры с лондонским «Арсеналом» о продлении контракта.

Деньги

«Чувствую себя важным игроком “Арсенала”. Партнеры по команде говорят мне то же самое. Очень комфортно находится в этом клубе. Болельщики всегда поддерживают команду, а мы должны выиграть для них АПЛ и Лигу чемпионов», — сказал Санчес пару дней назад клубной пресс-службе.

Кажется, что все в порядке и нападающий готов на любых условиях остаться в «Арсенале», но история с пролонгацией соглашения берет свое начало с июля прошлого года.

Именно тогда появились первые сообщения о том, что Алексис считает себя ключевым игроком «пушкарей», и намерен «выбить» себе контракт на шикарных финансовых условиях.

Цитата Давайте посмотрим его статистику за прошлый сезон во всех турнирах: 41 матч, 17 голов и 11 голевых передач. Выводы делайте сами, но в этом сезоне чилиец явно прибавил: 27 игр, 16 забитых мячей и 13 голевых передач.

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Сейчас стартовала вторая половина сезона, а нападающий уже побил свой прежний рекорд по голевым передачам, и можно с уверенностью сказать, что забьет он больше, чем в прошлом году.

Это ведь классическая история: я забиваю, раздаю голевые передачи, а вы, пожалуйста, подавайте мне выгодный контракт. И не придраться. Но «канониры», почему-то не торопятся идти на встречу своему лидеру.

Неужели в команде нет денег?

Арсен Венгер

Как отмечают многие английские СМИ, другой игрок «Арсенала» — Месут Озил, — который также, как и Санчес ведет переговоры о продлении контракта, готов остаться в клубе, если «пушкарей» не покинет многолетний наставник команды.

А в чем дело?

Несмотря на то, что в сборной Англии уже есть тренер (Гарет Саутгейт), разговоры о приходе Венгера не утихают. Сам французский специалист, который тренирует «Арсенал» с 1996 года, не исключил своего прихода в национальную сборную. Он, кстати, тоже пока не продлил контракт.

Может Санчес, как и Озил, ждет, когда в этой ситуации появится ясность и поэтому не торопится ставить подпись под новым соглашением?

Еще одна версия

Чилиец после очередной игры «Арсенала» в чемпионате Англии, которая завершилась ничейным результатом, был в ярости. Оказывается, игроку не нравится стиль игры своей команды.

Также он выразил мнение, что если «канониры» и дальше будут действовать подобным образом, то клуб ничего не выиграет. А если точнее — перейду туда, где у меня будет больше шансов завоевать трофей Лиги чемпионов.

«Ювентус» и КО

Как это обычно бывает, за игрока, который успел проявить себя в любом месте, где ему довелось играть (Санчес выступал до переезда в АПЛ в чемпионатах Аргентины, Испании и Италии), ведется ожесточенная борьба.

Обычно в этом споре победителем выходит тот, кто предлагает отличные условия игроку и, конечно, клубу.

Исходя из сообщений английской прессы можно сделать следующий вывод:

На Санчеса претендуют «ПСЖ», миланский «Интер», «Ювентус», клубы из Китая, а также «Челси». Да, сосед «Арсенала» тоже не сидит сложа руки.

Если мы говорим о финансовой составляющей, то, конечно, сложно «перебить» предложения от азиатских команд, но если речь идет о возможности выиграть трофеи, то тут больше вопросов.

«Интер» после ухода Жозе Моуринью в 2010 году так не вернулся на вершину футбольного Олимпа. В команде есть деньги (клуб тратит по 40 млн евро на трансферы), но так и ничего не выигрывает, а ветераны «Интера» винят во всех неудачах новое руководство.

«ПСЖ» сейчас также не стабилен. Пришел новый тренер (Унаи Эмери), который до сих пор не сумел привить команде другой стиль игры или, наконец, не научил своих футболистов выигрывать без Златана Ибрагимовича.

Более того, действующий чемпион Лиги 1 неубедительно выступает и в национальном первенстве. Зато «ПСЖ» стабильно выходит в плей-офф в Лиги чемпионов, и может гарантировать Санчесу выгодный контракт. Известно, что французским клубом владеют арабские шейхи, которые с радостью выделят любые деньги на такого игрока.

Цитата С «Ювентусом» дело проще, поскольку тут все зависит от самого нападающего. Конечно, вряд ли итальянский клуб сумеет «перебить» предложения от «ПСЖ», но с этим клубом у Санчеса точно будет возможность выиграть трофей. Хотя бы на уровне Италии.

К тому же, чилиец хорошо знаком с Серией А, ведь до перехода в «Барселону» он четыре года выступал за «Удинезе».

К вышесказанному можно добавить и ситуацию в атаке «Ювентуса». Клуб, скорее всего, покинут Пауло Дибала (на аргентинца претендует «Реал») и Марио Манджукич, который хочет вернуться в чемпионат Германии.

Таким образом, у Санчеса будет лишь один конкурент за место в основе — Гонсало Игуаин, но мы ведь знаем, что Аллегри любит играть в двух нападающих. Поэтому, сложно представить, что Алексис будет сидеть на скамейке запасных.

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Очевидно, Санчес готов остаться в «Арсенале», но он хочет стать важным игроком команды не только на поле. Ему нужен контракт, который будет соответствовать его игре….