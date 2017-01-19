Неймар, Погба, Облак: рейтинг самых дорогих игроков мира
Центр спортивных исследований CIES провел собственное исследование стоимости игроков, самым дорогим оказался нападающий «Барселоны» Неймар.
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Исследование было основано на трех критериях, сообщает CIES.
Отметим, что все данные собирались с 2012 года до июня 2016 года и не учитывали последующие переходы.
Топ-10 самых дорогих футболистов
1 Неймар.
«Барселона» (Испания) — 24 года — контракт до 2021 — 246,8 млн.евро.
2 Лионель Месси.
«Барселона» (Испания) — 29 — 2018 — 170,5.
3 Поль Погба.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) — 23 — 2021 — 155,3.
4 Антуан Гризманн.
«Атлетико» (Испания) — 25 — 2021 — 150,4.
5 Луис Суарес.
«Барселона» (Испания) — 29 — 2021 — 145,2.
6 Харри Кейн.
«Тоттенхэм» (Англия) — 23 — 2022 — 139,2.
7 Криштиану Роналду.
«Реал» (Испания) — 31 — 2021 — 126,5.
8 Пауло Дибала.
«Ювентус» (Италия) — 23 — 2020 — 113,8.
9 Деле Алли.
«Тоттенхэм» (Англия) — 20 — 2022 — 110,5.
10 Эден Азар.
«Челси» (Англия) — 25 — 2020 — 101,5.
Интересно, что в топ-100 вошли 42 игрока из чемпионата Англии, меньше всего представителей французской Лиги 1 — всего 6.
Ниже приведены топ-3 самых дорогих футболистов по позициям и странам.
ВРАТАРИ
1 Ян Облак.
«Атлетико» (Испания) — 23 — 2021 — 59,8.
2 Тибо Куртуа.
«Челси» (Англия) — 24 — 2019 — 55,2.
3 Давид де Хеа.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) — 26 — 2019 — 48,8.
ЗАЩИТНИКИ
1 Эктор Бельерин.
«Арсенал» (Англия) — 21 — 2023 — 70,3.
2 Эрик Дайер.
«Тоттенхэм» (Англия) — 22 — 2021 — 69,5.
3 Рафаэль Варан.
«Реал» (Испания) — 23 — 2020 — 64.
ПОЛУЗАЩИТНИКИ
1 Поль Погба.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) — 23 — 2021 — 155,3.
2 Деле Алли.
«Тоттенхэм» (Англия) — 20 — 2022 — 110,5.
3 Янник Феррейра Карраско.
«Атлетико» (Испания) — 23 — 2022 — 83.
НАПАДАЮЩИЕ
1 Неймар.
«Барселона» (Испания) — 24 — 2021 — 246,8 млн.евро.
2 Лионель Месси.
«Барселона» (Испания) — 29 — 2018 — 170,5.
3 Антуан Гризманн.
«Атлетико» (Испания) — 25 — 2021 — 150,4.
ПО СТРАНАМ
Англия.
1 Поль Погба.
«Манчестер Юнайтед» — 23 — 2021 — 155,3.
2 Харри Кейн.
«Тоттенхэм» — 23 — 2022 — 139,2.
3 Деле Алли.
«Тоттенхэм» — 20 — 2022 — 110,5.
Испания.
1 Неймар.
«Барселона» — 24 — 2021 — 246,8 млн.евро.
2 Лионель Месси.
«Барселона» — 29 — 2018 — 170,5.
3 Антуан Гризманн.
«Атлетико» — 25 — 2021 — 150,4.
Италия.
1 Пауло Дибала.
«Ювентус» — 23 — 2020 — 113,8.
2 Гонсало Игуаин.
«Ювентус» — 29 — 2020 — 98.
3 Мауро Икарди.
«Интер» — 23 — 2021 — 77,7.
Германия.
1 Усман Дембеле.
«Боруссия» Д — 19 — 2021 — 71.
2 Роберт Левандовски.
«Бавария» — 28 — 2021 — 70,4.
3
«Боруссия» Д — 27 — 2020 — 68,8.
Франция.
1 Бернардо Силва.
«Монако» — 22 — 2020 — 52,5.
2 Лукас Моура.
ПСЖ — 24 — 2019 — 50,4.
3 Александр Ляказетт.
«Лион» — 25 — 2019 — 45,6.
САМЫЕ ДОРОГИЕ ФУТБОЛИСТЫ НЕ ИЗ
1 Рияд Марез.
«Лестер» (Англия) — 25 — 2020 — 78,1.
2 Ромелу Лукаку.
«Эвертон» (Англия) — 23 — 2019 — 70,9.
3 Вирджил ван Дейк.
«Саутгемптон» (Англия) — 25 — 2022 — 60,2.
4 Джейми Варди.
«Лестер» (Англия) — 29 — 2020 — 52,2.
5 Андреа Белотти.
«Торино» (Италия) — 23 — 2021 — 45,2.
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