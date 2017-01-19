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19 января 2017, 18:26 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Неймар, Погба, Облак: рейтинг самых дорогих игроков мира

Центр спортивных исследований CIES провел собственное исследование стоимости игроков, самым дорогим оказался нападающий «Барселоны» Неймар.

Центр спортивных исследований <span class=error>CIES</span> провел собственное исследование стоимости игроков самым дорогим оказался нападающий Барселоны <span class=error>Неймар</span>. Увеличить
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Исследование было основано на трех критериях, сообщает CIES. Во-первых, реальная цена игроков: «чтобы определить стоимость футболиста, наша команда проанализировала 11 факторов. Первая группа — характеристики самих игроков (возраст, позиция, продолжительность контракта, остаточная балансовая стоимость), вторая группа — выступление игроков (количество игрового времени в клубах и национальных командах). Третья группа — уровень лиги, где играет футболист, результаты его клуба и сборной. Во-вторых оценивалась вероятность трансфера летом 2016 года; в третьих, сумма возможного трансфера.

Отметим, что все данные собирались с 2012 года до июня 2016 года и не учитывали последующие переходы.

Топ-10 самых дорогих футболистов

1 Неймар.

«Барселона» (Испания) — 24 года — контракт до 2021 — 246,8 млн.евро.

2 Лионель Месси.

«Барселона» (Испания) — 29 — 2018 — 170,5.

3 Поль Погба.

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — 23 — 2021 — 155,3.

4 Антуан Гризманн.

«Атлетико» (Испания) — 25 — 2021 — 150,4.

5 Луис Суарес.

«Барселона» (Испания) — 29 — 2021 — 145,2.

6 Харри Кейн.

«Тоттенхэм» (Англия) — 23 — 2022 — 139,2.

7 Криштиану Роналду.

«Реал» (Испания) — 31 — 2021 — 126,5.

8 Пауло Дибала.

«Ювентус» (Италия) — 23 — 2020 — 113,8.

9 Деле Алли.

«Тоттенхэм» (Англия) — 20 — 2022 — 110,5.

10 Эден Азар.

«Челси» (Англия) — 25 — 2020 — 101,5.

Интересно, что в топ-100 вошли 42 игрока из чемпионата Англии, меньше всего представителей французской Лиги 1 — всего 6.

Ниже приведены топ-3 самых дорогих футболистов по позициям и странам.

ВРАТАРИ

1 Ян Облак.

«Атлетико» (Испания) — 23 — 2021 — 59,8.

2 Тибо Куртуа.

«Челси» (Англия) — 24 — 2019 — 55,2.

3 Давид де Хеа.

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — 26 — 2019 — 48,8.

ЗАЩИТНИКИ

1 Эктор Бельерин.

«Арсенал» (Англия) — 21 — 2023 — 70,3.

2 Эрик Дайер.

«Тоттенхэм» (Англия) — 22 — 2021 — 69,5.

3 Рафаэль Варан.

«Реал» (Испания) — 23 — 2020 — 64.

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

1 Поль Погба.

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — 23 — 2021 — 155,3.

2 Деле Алли.

«Тоттенхэм» (Англия) — 20 — 2022 — 110,5.

3 Янник Феррейра Карраско.

«Атлетико» (Испания) — 23 — 2022 — 83.

НАПАДАЮЩИЕ

1 Неймар.

«Барселона» (Испания) — 24 — 2021 — 246,8 млн.евро.

2 Лионель Месси.

«Барселона» (Испания) — 29 — 2018 — 170,5.

3 Антуан Гризманн.

«Атлетико» (Испания) — 25 — 2021 — 150,4.

ПО СТРАНАМ

Англия.

1 Поль Погба.

«Манчестер Юнайтед» — 23 — 2021 — 155,3.

2 Харри Кейн.

«Тоттенхэм» — 23 — 2022 — 139,2.

3 Деле Алли.

«Тоттенхэм» — 20 — 2022 — 110,5.

Испания.

1 Неймар.

«Барселона» — 24 — 2021 — 246,8 млн.евро.

2 Лионель Месси.

«Барселона» — 29 — 2018 — 170,5.

3 Антуан Гризманн.

«Атлетико» — 25 — 2021 — 150,4.

Италия.

1 Пауло Дибала.

«Ювентус» — 23 — 2020 — 113,8.

2 Гонсало Игуаин.

«Ювентус» — 29 — 2020 — 98.

3 Мауро Икарди.

«Интер» — 23 — 2021 — 77,7.

Германия.

1 Усман Дембеле.

«Боруссия» Д — 19 — 2021 — 71.

2 Роберт Левандовски.

«Бавария» — 28 — 2021 — 70,4.

3 Пьер-Эмерик Обамеянг.

«Боруссия» Д — 27 — 2020 — 68,8.

Франция.

1 Бернардо Силва.

«Монако» — 22 — 2020 — 52,5.

2 Лукас Моура.

ПСЖ — 24 — 2019 — 50,4.

3 Александр Ляказетт.

«Лион» — 25 — 2019 — 45,6.

САМЫЕ ДОРОГИЕ ФУТБОЛИСТЫ НЕ ИЗ ТОП-КЛУБОВ

1 Рияд Марез.

«Лестер» (Англия) — 25 — 2020 — 78,1.

2 Ромелу Лукаку.

«Эвертон» (Англия) — 23 — 2019 — 70,9.

3 Вирджил ван Дейк.

«Саутгемптон» (Англия) — 25 — 2022 — 60,2.

4 Джейми Варди.

«Лестер» (Англия) — 29 — 2020 — 52,2.

5 Андреа Белотти.

«Торино» (Италия) — 23 — 2021 — 45,2.

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